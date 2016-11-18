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Наявність довідки про отримані доходи є обов’язковою при оформленні податкової знижки
Переглядів Переглядів: 24  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 14:00
З початку поточного року з метою реалізації свого права на податкову знижку до ДПІ у м. Рівному громадянами подано 1240 декларацій про майновий стан і доходи на суму 1449,0 тис. гривень, з яких уже 1195 громадянам повернуто з бюджету коштів на суму 1307,3 тис. гривень.
ДПІ у м. Рівному звертає увагу громадян, які бажають скористатись правом на отримання податкової знижки за наслідками 2015 року, що у них залишилося трохи більше місяця часу, щоб подати до контролюючого органу декларацію про майновий стан і доходи та підтверджуючі документи.
На вимогу контролюючого органу та в межах його повноважень, визначених законодавством, платники податку зобов’язані пред’являти документи і відомості, пов’язані з виникненням доходу або права на отримання податкової знижки, обчисленням і сплатою податку, та підтверджувати необхідними документами достовірність відомостей, зазначених у податковій декларації з цього податку.
При цьому, особи, які відповідно до Податкового кодексу України мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати на вимогу платника податку відомості про суму виплаченого на його користь доходу, суму застосованих соціальних податкових пільг та суму утриманого податку (пп. «в» п.176.2 ст.176 ПКУ).
Враховуючи те, що затвердженої форми довідки про доходи, яку повинні надавати податкові агенти на вимогу платника податків, нормами чинного законодавства не передбачено, довідка надається у довільній формі, в якій, крім загальної інформації про фізичну особу (ПІБ, реєстраційний номер облікової картки, період роботи), зазначається обов’язково наступна інформація:
- сума нарахованого оподатковуваного доходу (помісячно та загальною сумою);
- розмір та сума податкової соціальної пільги;
- сума нарахованого та утриманого єдиного соціального внеску;
- сума нарахованого та утриманого податку на доходи фізичних осіб.
У разі виникнення питань щодо податкової знижки жителі Рівного можуть звертатись за довідковою інформацією до Центу обслуговування платників або за тел. 28-08-25, 692-634.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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