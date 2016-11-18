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Статус схваленого експортера отримали 7 рівненських підприєм ..
З початку року Рівненська митниця надала 7 підприємствам статус уповноваженого (схваленого) експорте ...


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Статус схваленого експортера отримали 7 рівненських підприємств
Переглядів Переглядів: 34  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 14:02
З початку року Рівненська митниця надала 7 підприємствам статус уповноваженого (схваленого) експортера. Про це сьогодні повідомив керівник Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай.
Так, з першого січня 2016 року сім підприємств, які здійснюють регулярні поставки товарів до ЄС отримали статус уповноваженого (схваленого) експортера, це, зокрема: ПрАТ «Костопільський завод скловиробів», ПрАТ «Консюмерс–Скло–Зоря», ПАТ «Дубенський завод гумово–технічних виробів», ТзОВ «Костопільський фанерний завод», ПрАТ «Єврошпон Смига», ПрАТ "Рокитнівський скляний завод", та ТОВ «Ріттер Біо Агро», – зазначив Чаборай.
Нагадаємо, що процедуру надання та анулювання митними органами статусу уповноваженого (схваленого) експортера передбачено ст. 23 Правил до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами – членами, з іншої сторони.
Основною перевагою використання статусу уповноваженого (схваленого) експортера є можливість самостійно декларувати походження товарів в рамках вказаної угоди шляхом складання декларації інвойс під час експорту товарів до країн ЄС, що дозволяє бізнесу значно економити час.

Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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