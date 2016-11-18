Новий сезон скетчкому «Країна У» на відео-порталі ovva.tv

Минулого тижня стартував новий сьомий сезон комедійного серіалу Країна У від студії Квартал-95. Головні герої залишилися ті ж самі, а кумедних ситуацій та історій стало у кілька разів більше. Для сьомого сезону сценаристи підготували нові сюжетні лінії для кожної сценки.

Як і у попередніх сезонах, у новому сезоні «Країни У» дія відбуватиметься у різних куточках України. Дніпро, Київ, Миколаїв, Харків, Тернопіль, Полтава – кожне з міст буде з’являтися у тому чи іншому випуску серіалу. Жителі «Країни У» не змінилися: парочка Танька і Володька з Тернополя, Мішаня і Кабан з Сімферополя, Ігор та Олена з Дніпра, блондинки Даша и Христина з Харкова, Люда та Шура із Херсону. У сьомому сезоні гопники Мішаня і Кабан влаштуються працювати вожатими у дитячий табір. Танька і Володька збиратимуться на відпочинок, а білявки з Харкова заблукають у лісі. До цих персонажів також приєднаються Олександра та Миколай – співробітники нової поліції. Ця парочка буде діяти лише новими, правильними методами. От тільки ці методи виявляться не дуже ефективними. У кожній серії буде показано кілька міст і його головних героїв, які потраплятимуть у кумедні ситуації.

Комедійний серіал «Країна У» було створено студією Квартал-95. Український скетчком є адаптованою версією британського серіалу «Маленька Британія». Головні ролі у скетчкому грають не професійні актори, а учасники різних команд КВК: «Трио разные», «Остров Крым», «Днепр», «Винницкие перцы», «Одеські манси», «Збірна портових міст». Через призму гумору показане життя у різних куточках України. Головні герої – звичайні люди, які стикаються з деякими проблемами, потрапляють у незвичні ситуації, але все одно знаходять з них вихід. А все завдяки позитивному настрою, гумору та вмінню посміятися над собою. Головною ідеєю серіалу було об’єднати жителів усіх регіонів України та показати, що у якій би точці країни ми не жили, ми дуже схожі між собою.

Уперше серіал «Країна У» з’вився на телеканалі ТЕТ ще у 2013 році. За три роки існування збільшилася географія міст у скетчкомі да додалося безліч нових персонажів. Деякі герої «Країни У» вийшли за рамки коротеньких серій та перейшли в окремі, самостійні проекти. Наприклад, тернопільска парочка Танька і Володька стали головними героями проекту «Танька і Володька», а жителі одеської комунальної квартири Гриша, Шура, Костя і Льова перейшли у комедійний серіал «Одного разу в Одесі». Проект «Країна У» дав початок багатьом гумористичним програмам та багатосерійним фільмам.

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