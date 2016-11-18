 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Статус схваленого експортера отримали 7 рівненських підприєм ..
З початку року Рівненська митниця надала 7 підприємствам статус уповноваженого (схваленого) експорте ...


Місцеві бюджети Рівненщини одержали 2,5 млн.грн рентної плат ..
ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що в поточному році сезон масової заготівлі ягід і грибів б ...


Рівненська митниця оформила 550 автомобілів за зниженою став ..
З початку серпня Рівненська митниця розмитнила 550 вживаних легкових автомобілів за зниженою ставко ...


Рівненська митниця попередила чергове порушення митних прави ..
Днями на митному посту «Городище» працівники Рівненської митниці ДФС здійснювали митний контроль тра ...


У сфері земельних відносин презентували черговий електронний ..
Відтепер подати документи на погодження проекту землеустрою можна в онлайн-режимі через e.land.gov.u ...


Природні багатства забезпечили зведеному бюджету понад 9 мі ..
Упродовж десяти місяців 2016 року платники податків Рівного перерахували до державного та місцевих б ...


Понад тисяча чоловіків з різних куточків Рівненщини обрали к ..
Серед переваг вступу до лав ЗСУ за контрактом – стабільна зарплата від 7 тисяч гривень, безкоштовна ...
 
Регистрация ООО самостоятельно – плюсы и минусы
Переглядів Переглядів: 16  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 16:34
Все больше людей при регистрации юридического лица выбирают Общество с ограниченной ответственностью.
Этот выбор объясняется удобством в регистрации и последующей работе. ООО можно создать сразу несколькими учредителями и уставной капитал в нем делиться на доли. Если будут убытки, то они будут делиться в соответствии с долей капитала.
Регистрация ООО самостоятельно – плюсы и минусы

Регистрации ООО относится к сложному юридическому процессу со своими нюансами и трудностями. Поэтому правильно постуапют те, кто заказывает регистрацию фирмы Харьков у специалистов. Но, если вы решили организовать все собственными силами, то нужно изучить последовательность необходимых шагов и список нужных документов.
Самостоятельная регистрация поможет понять весь процесс создания фирмы, на личном опыте решить все проблемы этого направления. Если вы решите в дальнейшем еще раз открывать ООО, то сделаете это намного быстрее и проще. Кроме этого при самостоятельной регистрации ООО уменьшите затраты, которые пришлось бы заплатить регистрирующей компании, а это может быть очень важным для молодого предпринимателя.
Но не обольщайтесь, что все так просто. Есть множество отрицательных моментов в таком процессе, как регистрация юридических лиц ООО, ИП. Стремление к экономии на оплате услуг специалиста приведут к затрате большого количества времени, сил и нервов. Почти не бывает случаев, когда неопытный предприниматель быстро и с первого раза зарегистрирует свою фирму. Совсем недостаточно будет принести пакет документов, сдать их и получить свидетельство. Необходимо грамотное их составление согласно действующему законодательству и регистрирующего органа. Даже не каждый юрист может справиться с регистрацией в органах налоговой инспекции. Только большой опыт и практика может обеспечить быстрое и правильное окончание процесса регистрации.
Поэтому имеет смысл отдать решение вопросов регистрации компетентному и профессиональному специалисту. Это сможет уберечь от множества ошибок, сохранит столь драгоценное время, финансовые затраты, нервы. Профессионал будет настоящей находкой при срочной необходимости регистрации. Здесь важно не ошибиться и найти действительно стоящего профессионала, потому что далеко не все компании имеют таких специалистов.
Но стоит помнить, что ООО считается действующим, даже если оно фактически не работает. Чтобы прекратить деятельность проводится обратная процедура, то есть исключить его и государственного реестра. В реестр вводится все изменения в сведениях об ООО: новый юридический адрес, смена руководителя и др.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Коммерческая деятельность юридического лица
  • Юридические адреса от Альянса собственников
  • Налоговый адрес
  • Регистрация фирм в Польше
  • Что нужно знать, предлагая квартиру на сутки?

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Ноябрь 2016 (49)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)
    Июнь 2016 (52)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика