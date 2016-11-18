Регистрация ООО самостоятельно – плюсы и минусы

Все больше людей при регистрации юридического лица выбирают Общество с ограниченной ответственностью.

Этот выбор объясняется удобством в регистрации и последующей работе. ООО можно создать сразу несколькими учредителями и уставной капитал в нем делиться на доли. Если будут убытки, то они будут делиться в соответствии с долей капитала.



Регистрации ООО относится к сложному юридическому процессу со своими нюансами и трудностями. Поэтому правильно постуапют те, кто заказывает регистрацию фирмы Харьков у специалистов. Но, если вы решили организовать все собственными силами, то нужно изучить последовательность необходимых шагов и список нужных документов.

Самостоятельная регистрация поможет понять весь процесс создания фирмы, на личном опыте решить все проблемы этого направления. Если вы решите в дальнейшем еще раз открывать ООО, то сделаете это намного быстрее и проще. Кроме этого при самостоятельной регистрации ООО уменьшите затраты, которые пришлось бы заплатить регистрирующей компании, а это может быть очень важным для молодого предпринимателя.

Но не обольщайтесь, что все так просто. Есть множество отрицательных моментов в таком процессе, как регистрация юридических лиц ООО, ИП. Стремление к экономии на оплате услуг специалиста приведут к затрате большого количества времени, сил и нервов. Почти не бывает случаев, когда неопытный предприниматель быстро и с первого раза зарегистрирует свою фирму. Совсем недостаточно будет принести пакет документов, сдать их и получить свидетельство. Необходимо грамотное их составление согласно действующему законодательству и регистрирующего органа. Даже не каждый юрист может справиться с регистрацией в органах налоговой инспекции. Только большой опыт и практика может обеспечить быстрое и правильное окончание процесса регистрации.

Поэтому имеет смысл отдать решение вопросов регистрации компетентному и профессиональному специалисту. Это сможет уберечь от множества ошибок, сохранит столь драгоценное время, финансовые затраты, нервы. Профессионал будет настоящей находкой при срочной необходимости регистрации. Здесь важно не ошибиться и найти действительно стоящего профессионала, потому что далеко не все компании имеют таких специалистов.

Но стоит помнить, что ООО считается действующим, даже если оно фактически не работает. Чтобы прекратить деятельность проводится обратная процедура, то есть исключить его и государственного реестра. В реестр вводится все изменения в сведениях об ООО: новый юридический адрес, смена руководителя и др.