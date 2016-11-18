Народні засоби від кашлю: лікування кашлю вдома народними засобами з медом, цибулею і травами

Що таке кашель, всім відомо: немає такої людини, яка жодного разу в житті не лікувався б від кашлю - принаймні, в тих країнах, які ми називаємо цивілізованими.

Кашель не приходить до нас просто так - він завжди є симптомом якого-небудь захворювання, а захворювання необхідно вчасно лікувати. До того ж кашель - явище дуже неприємне: він не дає нам нормально говорити і спілкуватися, їсти і спати, та й інших членів сім'ї можна заразити, особливо якщо захворювання вірусне.

Чому при застуді і різних захворюваннях ми кашляємо? Кашель - це захисна реакція організму на мікроби, мокротиння, слиз - адже від усього цього треба позбуватися. Кашель може бути алергічних, або реакцією на чужорідне тіло, але найчастіше він є симптомом захворювань легень і верхніх дихальних шляхів.

При такому кашлі добре допомагають відволікаючі способи лікування: гаряче питво, розтирання, мазі, компреси, ванни для ніг, гірчичники. Чудово допомагають протикашльові препарати, але кашель треба лікувати, а не заглушати.

Зрозуміло, до лікаря варто звернутися, однак є ще і рецепти народної медицини, і багато людей не з чуток знають, наскільки вони ефективні. Буває так, що не допомагають способи лікування, пропоновані офіційною медициною, а ось народні кошти швидко справляються з найскладнішими і прилипливі недугами.

Народні засоби від кашлю з цибулею

Цибуля і часник завжди були відомі, як дієві засоби від багатьох хвороб. Треба дрібно нарізати цибулину, додати до неї мед (2 ст.л.) і цукор (200 г), залити літром води, довести до кипіння і варити 3 години на повільному вогні. Отриману суміш процідити, остудити, і приймати 4-6 разів на день у теплому вигляді, по 1 ст.л.

Інший рецепт: 10 цибулин невеликого розміру і головку часнику дрібно нарізати і зварити в молоці. Коли цибуля і часник стануть м'якими, додати мед (1 ст.л.), і перемішати. Отриману суміш приймати щогодини, по 1 ст.л., і вже протягом дня кашель і запалення в горлі значно зменшаться.

Народні засоби від кашлю з медом

Допомагає зменшити кашель суміш фундука з медом. Стакан горіхів змолоти і змішати з медом (0,5 склянки), і протягом дня є по 1 ч.л., запиваючи теплим молоком.

При підвищеній температурі не рекомендується проводити теплові процедури, однак при нормальній температурі можна спробувати прогріти грудну клітку - наприклад, вареною картоплею. Зварений гарячий картопля треба швидко подрібнити, покласти в щільний поліетиленовий пакет, загорнути пакет в тонкий рушник і покласти на груди. Лягти в ліжко, сховатися і лежати близько години. Коли картопля охолоне, приберіть його, і постарайтеся пролежати ще півгодини або годину.

До речі, гаряче картопляне пюре з молоком жирним, якщо з'їсти його і лягти під ковдру, теж допомагає полегшити кашель - так що картоплю треба використовувати комплексно. Позбутися від кашлю допомагає капустяний сік з медом. Треба просто додати до соку мед до смаку, і пити протягом дня. Це не дуже смачний сік, але кашель від його вживання зменшується.



Народні засоби від кашлю з трав

Можна пити відвари трав. Такий відвар: малина, материнка і мати-й-мачуха - всі трави по жмені, перемішати і заварювати по 1 ст.л. в склянці окропу, як чай. Пити 3-4 рази протягом дня. При хронічному кашлі допоможе відварена в цукровому сиропі кропива дводомна. Можна взяти листя або коріння - допоможе і те, і інше, ретельно подрібнити і відварити в цукровому сиропі. Приймати по 1 ст.л. 2-3 рази на день.

При кашлі корисно пити настій з висівок. Висівки (500 г) заварюють літром окропу і проціджують. Коли настій охолоне настільки, що можна буде пити, починайте пити невеликими порціями. Випийте все протягом дня; на наступний день можна повторити процедуру.

Гусячий жир пом'якшує і зупиняє кашель. Треба приготувати суміш із дрібно нарізаною (натертої) цибулини та гусячого жиру (2 ст.л.), і втирати її перед сном в шию і груди.

Звичайно, такий спосіб більше підійде тим, хто лікується вдома, а не ходить з кашлем на роботу, тому що запах цибулі досить стійкий, і на час лікування позбутися його не вдасться. Якщо зумієте з'їсти на ніч хоча б чайну ложку суміші, це буде чудово, проте її смак можуть витримати далеко не все.

Інша суміш від кашлю більш прийнятна за смаком: вершкове масло (2 ст.л.) змішати з двома свіжими жовтками, медом (2 ч.л.) і крохмалем (борошном) (1 ч.л.). Цю суміш треба їсти протягом дня як можна частіше, по 1 ч.л.

Допомагає спиртова настоянка евкаліпту - її можна купити в будь-якій аптеці. На ¼ склянки остиглої кип'яченої води капають 20-30 крапель і приймають 3 рази на день.



Досить смачним для нас здасться бразильське засіб від кашлю - з бананів. Банани, на щастя, у нас теж не рідкість, тому можна спробувати і цей засіб: взяти 2 стиглих банана, протерти через сито, покласти в каструльку з гарячою водою (склянка води з 1 ч.л. цукру) і нагріти. Коли суміш нагріється, її п'ють невеликими порціями протягом дня.

Звичайна морква допомагає позбутися кашлю досить швидко. Середню моркву треба натерти на дрібній тертці, залити склянкою гарячого молока і настоювати 20 хвилин. Випити перед сном. За 3 дня цей спосіб допомагає значно зменшити кашель, і навіть повністю позбавляє від нього.



Народні засоби від сильного кашлю

Наступні рецепти дуже ефективні при застарілому, сильному або ускладненому кашлі.

Сильний кашель допоможе перемогти відвар цибулиння. Достатньо взяти лушпиння 10 цибулин, залити окропом (1 л) і варити на середньому вогні. Коли половина води википить, відвар треба зняти, остудити і процідити. Пити з медом 2-3 рази в день, по 2 / 3 склянки, поки кашель не відступить.

При бронхіті дуже швидко проходить кашель, якщо пити солодкий сироп, зварений з лука разом з лушпинням. Треба добре помити 2 неочищені цибулини, і опустити їх в киплячу солодку воду (1 л води і склянку цукру). Варити протягом 50 хвилин на слабкому вогні, потім лук витягнути, а отриманий сироп пити в теплому вигляді: дорослим - ½ склянки 3-4 рази на день, дітям - по 50 мл. Через кілька днів прийому сиропу кашель зазвичай проходить.

Якщо кашель дуже сильний, треба зварити в 0,5 л молока 2-3 подрібнених цибулини і головку часнику. Варити 10 хвилин, потім розім'яти, додати мед (2 ст.л.), і приймати по 1 ст.л. 5 разів на день, також в теплому вигляді.



Дивовижне засіб від кашлю, про який навряд чи можна почути від лікаря (хіба що від дуже уважного), готується на основі яєчного жовтка. У закипаючої молоко (1 стакан) додають мед і вершкове масло (по 1 ст.л.), соду на кінчику ножа і сирий яєчний жовток, заздалегідь збитий в піну.

Щоб жовток легше збивається, в нього можна додати пару крапель гарячої води. Всі інгредієнти додають у молоко, поки воно ще стоїть на вогні, швидко перемішують і знімають. Така мікстура швидко готується, і допомагає навіть при сильному, «гавкаючий» кашлі - при трахеїті, ларингіті і бронхіті. Готувати її треба кілька разів на день, і пити в теплому вигляді.

Застарілий кашель лікують відваром мальви - це рослина часто зустрічається в Європі, в тому числі і в європейській частині Росії. Треба взяти кілька кореневищ мальви і зварити їх у молоці (0,5 л) протягом 15 хвилин. Відвар пити кілька разів на день по кавовій чашці.

При сильному кашлі п'ють відвар волоських горіхів і бузини. Бузину (1 ст.л.) і 4 горіха прямо в шкаралупі варять в 0,5 л води, додавши 1 ст.л. меду. Відвар проціджують і п'ють по 1 ст.л. 3 рази на день. При застарілому кашлі також допомагає суміш з борошна, рослинного масла, сухої гірчиці, меду (всі по 1 ст.л.) і горілки (1,5 ст.л.). Інгредієнти змішати і нагріти на водяній бані. Цю суміш не вживають всередину, а роблять з неї компреси - кілька днів поспіль.

Маса виходить, як липке тісто - її треба викласти на марлеву серветку, прикласти до грудей, зверху прикрити поліетиленом або пергаментним папером, і обмотатися теплою хусткою. Зручніше робити це на ніч. І наостанок про дуже простому засобі, про який зазвичай забувають - настільки воно просте і безпечне. Це палений цукор. Ми звикли використовувати від кашлю сильнодіючі засоби, особливо аптечні, і забули, що в дитинстві багато хто з нас любили смоктати цукрові льодяники.

Треба взяти невелику сковорідку, насипати туди трохи цукру і розтопити, поки він не потемніє - тільки не занадто, інакше буде гірким. Отримані тверді шматочки можна розсмоктувати під язиком, або розчиняти у теплій воді й пити. Це допомагає навіть при сухому кашлі, який не дає спати вночі, і не викликає побічних ефектів.



Деякі рецепти народної медицини дуже смачні, а деякі - не дуже, проте вони завжди ефективні, тільки використовувати їх треба терпляче і регулярно.

Тим не менш, це не означає, що треба займатися самолікуванням, і краще рішення - звернутися до лікаря при перших ознаках захворювання. Адже визначити, що саме вам слід лікувати, може тільки фахівець.