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Призначення або шлях до успіху і самореалізації себе
Переглядів Переглядів: 20  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:02
Життєве призначення людини - це шлях, напрямок, яким людина слід за життя, це справа, яке людині подобатися робити, яке дає йому енергію, наповнює його життя змістом і почуттям гордості за свою справу. Щоб бути успішним, людина повинна знати своє призначення та вміння слідувати йому.
 Більшість людей не знають свого життєвого призначення, як прикладу самопрезентації, і навіть не задаються цим питанням. Вони занадто зайняті пошуком засобів для існування. Багато з нас шукають хороші джерела доходу в якості основних і додаткових, для того, щоб забезпечити себе всім необхідним (одяг, їжа, житло, відпочинок і т.д.). Людина готова братися за будь-яку справу, яка не суперечить його переконанням, головне, щоб ця справа приносило гарний прибуток.
 Найчастіше при виборі роду занять людина, в першу чергу, виходить з того, на скільки - це вигідна, прибуткова справа, на скільки вона перспективна і престижна. Мало хто уявляє собі щоденну рутину, обраного роду заняття. Навіть якщо справа не особливо подобається, але не суперечить нашим переконанням і обіцяє перспективу і хороший прибуток, ми робимо вибір на користь цього роду заняття.
 Вибір зроблений, починаються рутинні будні. Хтось спочатку відчуває ентузіазм, а кому-то відразу доводиться долати себе, свою лінь, а може і страх. Страх неодмінно є. Страх конкуренції, страх того, що праця виявиться марним і бажані гроші не вийти отримати, страх осуду, критики, провалу і багато ще яких страхів.
 І ось людина робить те, що йому не особливо подобатися, він долає себе і чекає прибутку. Приходить час зарплати, першого прибутку і добре, якщо вона виправдовує очікування. Людина радий, він починає думати, що на правильному шляху. Але час йде і делатель (всередині нас) все частіше підказує, що це не твоє.
 Накопичується почуття втоми, вранці немає бажання вставати з ліжка і йти на роботу, немає бажання братися за справи, періодично долає туга і апатія. Що робити, якщо нічого не хочеться робити? Немає почуття гордості за свої справи, і немає почуття того, що ти займаєшся дійсно важливим, і мають сенс, справою. Чергові пошуки нового справи призводять до одного й того ж. Вихід один - потрібно шукати своє життєве призначення.
 Є люди, яким вдалося забезпечити своє життя всім необхідним і навіть більше ніж, але навіть маючи бажані блага вас не покидає відчуття туги і порожнечі. Ви ставите питаннями: А що ж далі? Для чого я живу? В якому напрямку рухатися далі? Відповідь - потрібно шукати своє життєве призначення, щоб жити життям наповненою змістом, щоб був інтерес до життя.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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