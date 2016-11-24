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Рівненські власники нерухомого майна поповнили місцевий бюджет майже на 7,5 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 25  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 18:31
У Рівному надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки протягом десяти місяців 2016 року склали 7498,0 тис. гривень. Це в 1,6 рази більше проти аналогічного періоду минулого року.
Загалом, надходження податку на нерухомість у бюджеті територіальної громади від моменту його запровадження щороку зростають. Так, у 2013 році, коли власники «зайвих» квадратних метрів житла вперше почали сплачувати цей майновий податок, його надходження за підсумками року складали лише 117,5 тис. гривень, а вже за 2015 рік місцева громада отримала 4885,7 тис. гривень цього платежу.
Така позитивна динаміка у збільшенні надходжень є результатом спільних зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та фахівців ДПІ у м. Рівному, які на належному рівні забезпечують інформування власників нерухомості про обов’язок сплати податку, важливості проведення звірки в податковій інспекції щодо об’єктів оподаткування та його якісне адміністрування. Крім того, обсяги нарахувань цього податку залежать від рішень, прийнятих відповідними органами місцевого самоврядування.
Нагадаємо, що відповідно до норм Податкового кодексу України органам місцевого самоврядування надані повноваження щодо встановлення ставок податку (в межах граничних розмірів), їх диференціації, у тому числі в залежності від розташування об’єкта оподаткування, його якісних характеристик, тощо, можливість надання пільг окремим категоріям платників.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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