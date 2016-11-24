Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» в одному з райцентрів області викрито АЗС, на якій здійснювалась роздрібна торгівля ПММ громадянином без необхідних документів дозвільного характеру.

За результатами проведених заходів вилучено 7 тис. літрів дизельного палива орієнтовною вартістю 155 тис. грн. та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації ПММ загальною орієнтовною вартістю 220 тис. грн.

Вилучені ТМЦ передані на відповідальне зберігання.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

ГУ ДФС у Рівненській області.