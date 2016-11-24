Від роботи з підприємствами-боржниками Рівненщини до бюджету надійшло 81,2 млн.грн.

Одним з найважливіших завдань органів Головного управління ДФС у Рівненській області є здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати до бюджету, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів) усіма юридичними і фізичними особами, які відповідно до чинного законодавства повинні їх сплачувати.

Підрозділом погашення боргу за січень – жовтень 2016 року систематично проводилась роз’яснювальна робота з підприємствами - боржниками щодо забезпечення надходжень по задекларованих сумах з метою наповнення бюджетів усіх рівнів та скорочення абсолютної величини податкового боргу.

За результатами проведеної роботи та вжитих заходів за січень–жовтень п.р. до Зведеного бюджету надійшли кошти в рахунок погашення боргу в сумі – 81,2 млн.грн., у тому числі до Державного бюджету – 50,1 млн.грн.

Доведений наказами ДФС України індикативний показник із забезпечення надходжень в рахунок погашення податкового боргу до Державного бюджету з початку року виконано на 135,5 відсотки.



Відділ погашення боргу ГУ ДФС у Рівненській області.