У Рівному припинено діяльність чергової незаконної АЗС (фото 1, 2)

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області, в рамках операції «Акциз-2016», в м.Рівному викрито АЗС, на якій здійснювалась роздрібна торгівля паливно - мастильними матеріалами громадянином без необхідних документів дозвільного характеру та державної реєстрації суб’єктом господарювання.

За результатами проведених заходів вилучено 7,6 тонн дизельного палива орієнтовною вартістю 167 тис. грн. та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації паливно - мастильні матеріали загальною орієнтовною вартістю 220 тис. грн.

Вилучені товаро - матнеріальні цінності передані на відповідальне зберігання.

Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно з вимогами чинного законодавства.



ГУ ДФС у Рівненській області.