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Рівненські митники знову запобігли незаконному експорту дере ..
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Рівненські митники знову запобігли незаконному експорту деревини
Переглядів Переглядів: 13  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 17:06
Факт порушення митних правил було зафіксовано працівниками Рівненської митниці ДФС.
Приватний підприємець із Володимирця мав намір відправити партію товарів «заготовки для піддонів» до Німеччини. Утім, після митного огляду було встановлено невідповідність товару поданим до митниці товаросупровідним документам.
- Дії підприємця кваліфікуються як порушення митних правил, відповідальність за яке передбачена частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Посадовими особами митниці складено протокол та вилучено 35,3 м3 деревини, яку передано на митний склад. Експертиза згодом встановить фактичну вартість предмету правопорушення. Суд своїм рішенням поставить крапку у цій справі, та визначить, яку ж відповідальність понесе порушник, - зазначив в. о заступника начальника Рівненської митниці ДФС В’ячеслав Михалюк.
За його словами під час митного огляду, що відбувався спільно з працівниками СБ України в Рівненській області та експертами Торгово-промислової палати, було виявлено розбіжності у розмірах лісоматеріалів. Зокрема, заявлені у митній декларації та товаросупровідних документах характеристики товару відрізнялися від тих, що були встановлені під час митного огляду.

Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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