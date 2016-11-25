 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року З 20 по 27 листопада в МБК ...


Рівненські митники знову запобігли незаконному експорту дере ..
Факт порушення митних правил було зафіксовано працівниками Рівненської митниці ДФС.Приватний підприє ...


У Рівному припинено діяльність чергової незаконної АЗС (фото ..
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області, в рамках оп ...


Від роботи з підприємствами-боржниками Рівненщини до бюджету ..
Одним з найважливіших завдань органів Головного управління ДФС у Рівненській області є здійснення ко ...


Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опе ...


Рівненські власники нерухомого майна поповнили місцевий бюдж ..
У Рівному надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки протягом десяти міся ...


Статус схваленого експортера отримали 7 рівненських підприєм ..
З початку року Рівненська митниця надала 7 підприємствам статус уповноваженого (схваленого) експорте ...
 
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Переглядів Переглядів: 38  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 22:12

Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року

З 20 по 27 листопада в МБК «Залізничник» м. Сарни пройшов фінальний етап відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року. З дванадцятки фіналістів, що вибороли право позмагатися в фіналі по вагомим причинам не змогли прийняти участь двоє шахістів. І якщо Анатолія Романюка замінив наступний по списку в загальному заліку Андрій Чернецов, то Віктору Сергійчуку довелося шукати заміну в авральному порядку. Справа в тому, що поки проходив фінал Сарненьского району Віктор встиг стати чемпіоном Рівненської області серед сільских, селищних і міських голів та прийняти участь в аналогічних всеукраїнських змаганнях у місті Івано-Франківськ та зайняти там 3-є місце. Браво! Наші йому вітання!

Замінив же Віктора Сергійчука тезка Віктор Макаревич, який дуже жваво почав турнір «накаутувавши» Володимира Галагана, але рівно пройти всю турнирну дистанцію в нього нажаль не вийшло. Загалом же з перших турів почолася несподіванка одна за одною. Як результат, вже після другого туру тільки Микола Копищик, Олександр Цицюра та Олексій Жакун не мали втрат. А після третього туру залишився тільки Олексій Жакун, який тільки в дев’ятому турі зазнав першої і єдиної поразки від Петра Кукли. Решті учасникам довелося боротися тільки за призові місця. При більш-меньш рівній грі шахістів дався взнаки більший досвід і участь в подібних турнірах. Саме це вивело на 2 місце Олександра Параницю (молодшого),а на 3-є Віктора Параницю, який випередив Петра Куклу тільки завдяки перемозі в очній зустрічі. П’яте місце дісталося прогресуючому в останній час Миколі Копищику.

Турнір відбувся завдяки фінансової підтримки мережі магазинів «Будівельник» (керівник Коханевич Г.Г.)

ТАБЛИЦЯ

Фінального етапу відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року

20-27 листопада 2016року м. Сарни

 

 

Т

Прізвище, ім’я

Місто

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Очки

Місце

1

Жакун Олексій

Дубровиця

Х

1

1

1

1

1

½

1

0

1

1

1

9,5

І

2

Галаган Володимир

Сарни

0

Х

0

½

1

1

1

0

1

0

0

1

5,5

VI

3

Якимчук Василь

Сарни

0

1

Х

½

0

0

0

1

1

0

0

1

4.5

IX

4

Параниця Віктор

Сарни

0

½

½

Х

½

0

1

1

1

½

1

1

7.0

III

5

Абрамчук Олександр

Клесів

0

0

1

½

Х

0

1

1

0

0

1

1

5.5

VII

6

Параниця Олександр

Сарни

0

0

1

1

1

Х

0

1

1

1

1

½

7.5

II

7

Цицюра Олександр

Сарни

½

0

1

0

0

1

Х

1

0

½

1

0

5.0

VIII

8

Годунко Віталій

Сарни

0

1

0

0

0

0

0

Х

0

1

1

1

4.0

X

9

Кукла Петро

Вараш

1

0

0

0

1

0

1

1

Х

1

1

1

7.0

IV

10

Копищик Микола

Сарни

0

1

1

½

1

0

½

0

0

Х

1

1

6.0

V

11

Макаревич Віктор

Сарни

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Х

0

2.0

XII

12

Чернецов Андрій

Сарни

0

0

0

0

0

½

1

0

0

0

1

Х

2.5

XI

 

 

 

Фоторепортаж з місця події:

Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року 

Олексій Жакун абсолютний чемпіон відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2016 року

 

 

 

 

Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
 
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фіналісти Кубка-2016
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Призери Кубка-2016
sarnychess.com.ua
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • 6 етап Кубка Рівненської області - 2013
  • Сарни
  • Сарни
  • Сарни
  • Сарни

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Декабрь 2016 (3)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика