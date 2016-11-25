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Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
З 20 по 27 листопада в МБК «Залізничник» м. Сарни пройшов фінальний етап відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року. З дванадцятки фіналістів, що вибороли право позмагатися в фіналі по вагомим причинам не змогли прийняти участь двоє шахістів. І якщо Анатолія Романюка замінив наступний по списку в загальному заліку Андрій Чернецов, то Віктору Сергійчуку довелося шукати заміну в авральному порядку. Справа в тому, що поки проходив фінал Сарненьского району Віктор встиг стати чемпіоном Рівненської області серед сільских, селищних і міських голів та прийняти участь в аналогічних всеукраїнських змаганнях у місті Івано-Франківськ та зайняти там 3-є місце. Браво! Наші йому вітання!
Замінив же Віктора Сергійчука тезка Віктор Макаревич, який дуже жваво почав турнір «накаутувавши» Володимира Галагана, але рівно пройти всю турнирну дистанцію в нього нажаль не вийшло. Загалом же з перших турів почолася несподіванка одна за одною. Як результат, вже після другого туру тільки Микола Копищик, Олександр Цицюра та Олексій Жакун не мали втрат. А після третього туру залишився тільки Олексій Жакун, який тільки в дев’ятому турі зазнав першої і єдиної поразки від Петра Кукли. Решті учасникам довелося боротися тільки за призові місця. При більш-меньш рівній грі шахістів дався взнаки більший досвід і участь в подібних турнірах. Саме це вивело на 2 місце Олександра Параницю (молодшого),а на 3-є Віктора Параницю, який випередив Петра Куклу тільки завдяки перемозі в очній зустрічі. П’яте місце дісталося прогресуючому в останній час Миколі Копищику.
Турнір відбувся завдяки фінансової підтримки мережі магазинів «Будівельник» (керівник Коханевич Г.Г.)
ТАБЛИЦЯ
Фінального етапу відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
20-27 листопада 2016року м. Сарни
|
Т
|
Прізвище, ім’я
|
Місто
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Очки
|
Місце
|
1
|
Жакун Олексій
|
Дубровиця
|
Х
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
½
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
9,5
|
І
|
2
|
Галаган Володимир
|
Сарни
|
0
|
Х
|
0
|
½
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
5,5
|
VI
|
3
|
Якимчук Василь
|
Сарни
|
0
|
1
|
Х
|
½
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
4.5
|
IX
|
4
|
Параниця Віктор
|
Сарни
|
0
|
½
|
½
|
Х
|
½
|
0
|
1
|
1
|
1
|
½
|
1
|
1
|
7.0
|
III
|
5
|
Абрамчук Олександр
|
Клесів
|
0
|
0
|
1
|
½
|
Х
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
5.5
|
VII
|
6
|
Параниця Олександр
|
Сарни
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
Х
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
½
|
7.5
|
II
|
7
|
Цицюра Олександр
|
Сарни
|
½
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Х
|
1
|
0
|
½
|
1
|
0
|
5.0
|
VIII
|
8
|
Годунко Віталій
|
Сарни
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
0
|
1
|
1
|
1
|
4.0
|
X
|
9
|
Кукла Петро
|
Вараш
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
1
|
Х
|
1
|
1
|
1
|
7.0
|
IV
|
10
|
Копищик Микола
|
Сарни
|
0
|
1
|
1
|
½
|
1
|
0
|
½
|
0
|
0
|
Х
|
1
|
1
|
6.0
|
V
|
11
|
Макаревич Віктор
|
Сарни
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Х
|
0
|
2.0
|
XII
|
12
|
Чернецов Андрій
|
Сарни
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
½
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Х
|
2.5
|
XI
Фоторепортаж з місця події:
Олексій Жакун абсолютний чемпіон відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фіналісти Кубка-2016
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