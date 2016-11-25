Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року

З 20 по 27 листопада в МБК «Залізничник» м. Сарни пройшов фінальний етап відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року. З дванадцятки фіналістів, що вибороли право позмагатися в фіналі по вагомим причинам не змогли прийняти участь двоє шахістів. І якщо Анатолія Романюка замінив наступний по списку в загальному заліку Андрій Чернецов, то Віктору Сергійчуку довелося шукати заміну в авральному порядку. Справа в тому, що поки проходив фінал Сарненьского району Віктор встиг стати чемпіоном Рівненської області серед сільских, селищних і міських голів та прийняти участь в аналогічних всеукраїнських змаганнях у місті Івано-Франківськ та зайняти там 3-є місце. Браво! Наші йому вітання!

Замінив же Віктора Сергійчука тезка Віктор Макаревич, який дуже жваво почав турнір «накаутувавши» Володимира Галагана, але рівно пройти всю турнирну дистанцію в нього нажаль не вийшло. Загалом же з перших турів почолася несподіванка одна за одною. Як результат, вже після другого туру тільки Микола Копищик, Олександр Цицюра та Олексій Жакун не мали втрат. А після третього туру залишився тільки Олексій Жакун, який тільки в дев’ятому турі зазнав першої і єдиної поразки від Петра Кукли. Решті учасникам довелося боротися тільки за призові місця. При більш-меньш рівній грі шахістів дався взнаки більший досвід і участь в подібних турнірах. Саме це вивело на 2 місце Олександра Параницю (молодшого),а на 3-є Віктора Параницю, який випередив Петра Куклу тільки завдяки перемозі в очній зустрічі. П’яте місце дісталося прогресуючому в останній час Миколі Копищику.

Турнір відбувся завдяки фінансової підтримки мережі магазинів «Будівельник» (керівник Коханевич Г.Г.)

ТАБЛИЦЯ

Фінального етапу відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року

20-27 листопада 2016року м. Сарни

Т Прізвище, ім’я Місто 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Очки Місце 1 Жакун Олексій Дубровиця Х 1 1 1 1 1 ½ 1 0 1 1 1 9,5 І 2 Галаган Володимир Сарни 0 Х 0 ½ 1 1 1 0 1 0 0 1 5,5 VI 3 Якимчук Василь Сарни 0 1 Х ½ 0 0 0 1 1 0 0 1 4.5 IX 4 Параниця Віктор Сарни 0 ½ ½ Х ½ 0 1 1 1 ½ 1 1 7.0 III 5 Абрамчук Олександр Клесів 0 0 1 ½ Х 0 1 1 0 0 1 1 5.5 VII 6 Параниця Олександр Сарни 0 0 1 1 1 Х 0 1 1 1 1 ½ 7.5 II 7 Цицюра Олександр Сарни ½ 0 1 0 0 1 Х 1 0 ½ 1 0 5.0 VIII 8 Годунко Віталій Сарни 0 1 0 0 0 0 0 Х 0 1 1 1 4.0 X 9 Кукла Петро Вараш 1 0 0 0 1 0 1 1 Х 1 1 1 7.0 IV 10 Копищик Микола Сарни 0 1 1 ½ 1 0 ½ 0 0 Х 1 1 6.0 V 11 Макаревич Віктор Сарни 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 Х 0 2.0 XII 12 Чернецов Андрій Сарни 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 0 1 Х 2.5 XI

Фоторепортаж з місця події:

Олексій Жакун абсолютний чемпіон відкритого Кубка Сарненського району з шахів 2016 року



Фіналісти Кубка-2016



Призери Кубка-2016