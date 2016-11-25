4 способа стать владельцем новой квартиры

Застройщики наперебой предлагают стать владельцами квартир в их жилых комплексах. Без сомнения новое жилье весьма привлекательное, а если обзавестись им можно на выгодных условиях, к примеру, с большой скидкой, то стоит как можно скорее рассмотреть все способы, которые помогут стать в первый или очередной раз собственником Выбор большой: квартиры шевченковский предлагает разноплановые.







Участие в долевом строительстве



О том, что такое долевое строительстве знают многие. У некоторых сложилось довольно-таки отрицательное впечатление относительно него. Но, в настоящее время риск остаться без квартиры, вложив деньги на этапе рытья котлована или возведения стен, отсутствует. Долевое участие имеет ценное преимущество - более низкая цена. Если сравнить с конечной стоимостью, которая будет установлена на этапе сдачи квартир в эксплуатацию, то разница может доходить до 30 процентов.



Покупка квартиры за наличные



Если рассмотреть всех людей, которые планируют купить квартиру в новостройке в ближайшее время, то лишь 10-15% решают оплатить жилье полностью. Это и понятно, ведь заработные платы большинства граждан невелики и, чтобы скопить на жилье приходится откладывать около 10-15 лет. При приобретении за наличные новоиспеченный собственник может получить множество приятных бонусов. Это и скидка на квартиру, на машиноместо, либо ремонт в подарок.



Приобретение собственности в рассрочку



Происходит продажа квартир в новостройках многими застройщиками. Например шевченковский недвижимость пользуется большой популярностью. Так как ассортимент большой, строительная компания предлагает приобрести у них апартаменты и в рассрочку без посредников. Это удобный вариант, ведь сумма делится на несколько платежей и проценты отсутствуют. Но, из-за того, что рассрочка дается максимум на пару лет, то ежемесячный платеж оказывается весьма крупным. Лишь немногим он будет по силам.



Ипотека на квартиру от банка



Наиболее затратный способ - купить квартиру в ипотеку. Из-за того, что дается она на долгий срок, приходится переплачивать серьезную сумму. Чтобы взять ипотеку потребуется:



- найти банк, где присутствуют соответствующие программы кредитования;

- иметь на руках около 10-20% от первоначальной стоимости жилья;

- представить документ о доходах. Это может быть справка с банка;

- заключить договор, если ипотека одобрена.



Свое собственное жилье это возможность стать независимым и повысить свой статус. Способ, который позволит обзавестись им, каждый выбирает исключительно сам, ориентируясь по ситуации.