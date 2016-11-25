Тенденции Лето и весна 2017

Понятие моды напрямую связано с развитием человеческой цивилизации, можно сказать, что это именно тот критерий, по которому мы оцениваем прекрасное связанное с человеком, ведь не зря говорят, что «встречают по одёжке…». И если говорить об Украине, то интернет магазин одежды украинских дизайнеров, может послужить своего рода витриной. Стиль как форма самовыражения тесно связан с модой, и позволяет каждому человеку проявить своё внутреннее творчество через одежду, то есть создать единственный и неповторимый образ, который будет свойственен только ему.



На формирование вкуса и самого стиля в том или ином обществе в первую очередь влияет господствующее в том или ином регионе земного шара, человеческое мировоззрение. То, что одному человеку кажется красивым и великолепным, другому, покажется, мягко говоря, безвкусием, а то, что в плане одежды принято для человека, проживающего в Африке, совсем не пойдёт для европейца. А то, что одевают на себя европейцы в плане уличной моды, далеко не всегда будет принято на славянских российско-белорусско-украинских просторах, и будет предано полноценной анафеме в странах Азии, где женщины по-прежнему носят хиджабы, или вовсе паранджу.

Поэтому понятие моды относительно для конкретного региона и климатических условий, которые в нём присутствуют.

И, безусловно, экстравагантность должна очень тесно соседствовать с безукоризненным и безошибочным вкусом, который позволит подчеркнуть те или иные черты личности, а не наоборот. Так, кроссовки под стильные брюки женские или сарафан, нужно выбирать намного тщательнее, чем обычные туфли, так как риск превратиться во фрика, возрастает при этом многократно, то же касается пальто и сандалий под носки, или весенних комбинезонов не по фигуре.

Можно предположить, что этой весной и летом к нам прибудут: мебельно - матрасный принт, золотистые лодочки, туфли на шнуровке, полоска и широкие брюки, а также миниатюрные сумочки. Тенденцией этой весны и лета станут яркие цвета, и раскрепощённость широких брюк, плюс присутствие обращающей на себя внимание, бижутерии.

Можно даже сказать что мода девяностых, немного перезагрузила формат, и опять вернулась к нам, во всём своём блеске и великолепии. Что означает праздник цветов, красок и того, что к ним прилагается, мы уже очень скоро увидим на улицах городов. Если учитывать, что европейская мода добирается, к нам в гардероб, обычно через пару-тройку лет, это если вы не в состоянии ездить во Францию, или покупать брендовые вещи, то опасаться особенно нечего, но яркие цвета и обилие свободного кроя, нам этой весной и летом всё-таки предстоит узреть воочию.