 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року
Фінал відкритого кубка Сарненського району з шахів 2016 року З 20 по 27 листопада в МБК ...


Рівненські митники знову запобігли незаконному експорту дере ..
Факт порушення митних правил було зафіксовано працівниками Рівненської митниці ДФС.Приватний підприє ...


У Рівному припинено діяльність чергової незаконної АЗС (фото ..
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області, в рамках оп ...


Від роботи з підприємствами-боржниками Рівненщини до бюджету ..
Одним з найважливіших завдань органів Головного управління ДФС у Рівненській області є здійснення ко ...


Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опе ...


Рівненські власники нерухомого майна поповнили місцевий бюдж ..
У Рівному надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки протягом десяти міся ...


Статус схваленого експортера отримали 7 рівненських підприєм ..
З початку року Рівненська митниця надала 7 підприємствам статус уповноваженого (схваленого) експорте ...
 
Тенденции Лето и весна 2017
Переглядів Переглядів: 17  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 14:22
Понятие моды напрямую связано с развитием человеческой цивилизации, можно сказать, что это именно тот критерий, по которому мы оцениваем прекрасное связанное с человеком, ведь не зря говорят, что «встречают по одёжке…». И если говорить об Украине, то интернет магазин одежды украинских дизайнеров, может послужить своего рода витриной. Стиль как форма самовыражения тесно связан с модой, и позволяет каждому человеку проявить своё внутреннее творчество через одежду, то есть создать единственный и неповторимый образ, который будет свойственен только ему.
Тенденции Лето и весна 2017

На формирование вкуса и самого стиля в том или ином обществе в первую очередь влияет господствующее в том или ином регионе земного шара, человеческое мировоззрение. То, что одному человеку кажется красивым и великолепным, другому, покажется, мягко говоря, безвкусием, а то, что в плане одежды принято для человека, проживающего в Африке, совсем не пойдёт для европейца. А то, что одевают на себя европейцы в плане уличной моды, далеко не всегда будет принято на славянских российско-белорусско-украинских просторах, и будет предано полноценной анафеме в странах Азии, где женщины по-прежнему носят хиджабы, или вовсе паранджу.
Поэтому понятие моды относительно для конкретного региона и климатических условий, которые в нём присутствуют.
И, безусловно, экстравагантность должна очень тесно соседствовать с безукоризненным и безошибочным вкусом, который позволит подчеркнуть те или иные черты личности, а не наоборот. Так, кроссовки под стильные брюки женские или сарафан, нужно выбирать намного тщательнее, чем обычные туфли, так как риск превратиться во фрика, возрастает при этом многократно, то же касается пальто и сандалий под носки, или весенних комбинезонов не по фигуре.
Можно предположить, что этой весной и летом к нам прибудут: мебельно - матрасный принт, золотистые лодочки, туфли на шнуровке, полоска и широкие брюки, а также миниатюрные сумочки. Тенденцией этой весны и лета станут яркие цвета, и раскрепощённость широких брюк, плюс присутствие обращающей на себя внимание, бижутерии.
Можно даже сказать что мода девяностых, немного перезагрузила формат, и опять вернулась к нам, во всём своём блеске и великолепии. Что означает праздник цветов, красок и того, что к ним прилагается, мы уже очень скоро увидим на улицах городов. Если учитывать, что европейская мода добирается, к нам в гардероб, обычно через пару-тройку лет, это если вы не в состоянии ездить во Францию, или покупать брендовые вещи, то опасаться особенно нечего, но яркие цвета и обилие свободного кроя, нам этой весной и летом всё-таки предстоит узреть воочию.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Как правильно подобрать армейский костюм?
  • Покупаем женскую и детскую одежду
  • Какую удобную женскую обувь выбрать этим летом?
  • Выбираем пальто по фигуре.
  • Быть модным с Studio-fashion

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Декабрь 2016 (6)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (31)
    Август 2016 (60)
    Июль 2016 (33)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика