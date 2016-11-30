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У Рівному ліквідовано три незаконні заправки
Переглядів Переглядів: 24  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 11:41
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинили 3 факти незаконної реалізації дизельного пального у м. Рівне.
У рамках операції «Акциз-2016» у м. Рівне встановлено 3 факти провадження господарської діяльності громадянами без державної реєстрації суб’єктами господарювання. У всіх трьох випадках місцеві жителі здійснювали реалізацію дизельного пального (заправку транспортних засобів).
За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 9,9 тонни дизельного пального, а також обладнання для зберігання та заправки транспортних засобів загальною орієнтовною вартістю майже 368 тис. грн.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства - складення протоколів відповідно до ст.164 КУпАП.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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