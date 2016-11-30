У Рівному ліквідовано три незаконні заправки

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області припинили 3 факти незаконної реалізації дизельного пального у м. Рівне.

У рамках операції «Акциз-2016» у м. Рівне встановлено 3 факти провадження господарської діяльності громадянами без державної реєстрації суб’єктами господарювання. У всіх трьох випадках місцеві жителі здійснювали реалізацію дизельного пального (заправку транспортних засобів).

За результатами обшуків з незаконного обігу вилучено 9,9 тонни дизельного пального, а також обладнання для зберігання та заправки транспортних засобів загальною орієнтовною вартістю майже 368 тис. грн.

Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства - складення протоколів відповідно до ст.164 КУпАП.

ГУ ДФС у Рівненській області.