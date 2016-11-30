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Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили майже ..
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Землекористувачі та власники землі Рівненщини сплатили майже 290 мільйонів гривень
Переглядів Переглядів: 22  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 11:42
На Рівненщині суб‘єкти господарювання сплатили протягом січня - листопада 2016 року 289,7 млн. грн. плати за землю, у тому числі юридичні особи перерахували 244,9 млн.грн., фізичні особи - 44,8 млн.грн. Ці кошти були спрямовані до місцевих бюджетів регіону.
Якщо порівнювати надходження цього платежу з аналогічним періодом минулого року, то коштів у поточному році перераховано на 64 %, або на 113,7 млн. грн. більше.
Фахівці Головного управління ДФС у Рівненській області, інформують, що відповідно до податкового законодавства, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у звітному році.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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