Популярные комбинезоны

Удивительно насколько простой наряд, имеющий собственную историю возникновения смог гармонично вписаться в гардероб практически каждой модницы. Не каждый знает, что комбинезон, как форма одежды раньше использовалась как специальная одежда для американских фермеров на ранчо или сельскохозяйственных предприятиях. Чаще всего, их изготавливали из плотной джинсовой ткани, которая не стесняет движения, и устойчиво переносит практически любые загрязнения. На сегодняшний день, комбинезон – популярная форма одежды, которую выбирает большинство городских жителей для повседневного использования.

Бытует мнение о том, что деловые женщины обязаны на каждую встречу надевать либо строгий брючный костюм, либо платье офисного стиля, чтобы соблюдать правила дресс кода. Однако подобное утверждение в сегодняшней моде действовать уже перестало. Если выбрать комбинезон http://elliris.com.ua/zhenskie-kombinezony/ из плотной ткани классической цветовой гаммы, то такой наряд нисколько не будет противоречить деловому стилю. Наоборот, он не только придаст женщине строгости и деловитости, но при этом она сможет остаться утонченной и элегантной, что так же является важным условием для любой офисной работы. Что касается силуэта, то лучше выбирать тот вариант, где брюки будут прямого или зауженного покроя. А горловина дает возможность отправиться в свободный полет и волю фантазии. Стоит отметить новую форму для вечернего приема под названием «коктейльный комбинезон». Он отлично подойдет для любого мероприятия. Кроме того, в данном случае можно смело экспериментировать как с цветовой гаммой, так и тканью. В стиле luxury будет смотреться модель, сшитая из атласа или шелка с открытым декольте. В сочетании со скромным и небольшим клатчем можно действительно сотворить чудесный образ. С одной стороны, он придаст лаконичности, так и праздничности.

Есть и специальные варианты для летнего сезона, когда солнце настолько жаркое, что возникает желание надеть как можно меньше одежды чтобы чувствовать себя хоть немного легче. Летний комбинезон чаще всего шьется из натуральных тканей: хлопка или льна, так как в этот период человек потеет намного больше, соответственно, чтобы не вызывать раздражения или дискомфорт, она должна помогать циркуляции воздуха. Что касается покроя, то можно выбирать как брючный комбинезон, так и в сочетании с короткими шортами. В данном случае много зависит от типа фигуры.

Не стоит забывать и про классику жанра – джинсовый комбинезон. Наибольшей популярностью он пользуется среди молодежи. Это может быть брючный комбинезон с потертостями или дырками, или нижняя часть выполнена в стиле знаменитых бойфрендов. Кроме того, под такой комбинезон можно надевать абсолютно любой верх, начиная от футболок до однотонных водолазок. Последним относительно новым вариантом стала разновидность юбочного джинсового комбинезона. Ранее она была представлена в начале 90-х, но пользовалась не такой большой популярностью. Однако в нынешнее время такой вариант может составить вполне серьезную конкуренцию.