Спецодежда. Рекомендации по выбору

Многие руководители уверенно настаивают на том, что спецодежда не обязательна для рабочих, однако не стоит забывать о том, что обеспечение безопасности стоит на первом месте. К счастью, все многие и многие фирмы осознают данную необходимость, поэтому и закупают надежную униформу для работников. Но тут образуется новый вопрос: как же правильно выбрать одежду? Какой материал подобрать? На что, прежде всего, стоит обращать внимание? Данная статья раскроет основные секреты по выбору достойной спецодежды для строителей.





Выбор ткани

Удобство и комфорт во время проведения тех или иных работ очень часто зависит от самой ткани. Лучший вариант для любых погодных условий—ортон. Подобное изделие имеет пропитки, которые гарантируют 100 % безопасность в тяжелых случаях. Для пошива используют и грету—ткань-плащевка, которая состоит из водоотталкивающей пропитки. Конечно же, для каждого сезона лучше подбирать индивидуальные материалы: летом это могут быть хлопок и лен, отлично пропускающие воздух, в зимнее время стоит ориентироваться на ткани, обеспечивающие тепло.

Строители, как правило, выбирают одежду с броскими цветами, особенно если речь идет о работе на открытых площадках. Светлые тона считаются ненадежными для данной работы, так как любая грязь или пятна мгновенно бросается в глаза.

Стоит позаботиться также и о застежках на верхней одежде рабочих. Молнии окажутся непрактичными, если в них попадет незначительное количество песка, а зимой стандартную молнию всегда тяжело расстегнуть, поэтому лучше всего покупать куртки с пуговицами или липучками, которые не будут добавлять дополнительных проблем.

Погодные условия — вот на что стоит обращать особое внимание. Если бригады работают на открытых участках, необходимо выбирать униформу, которая сможет защитить от неблагоприятных воздействий окружающей среды и купить спецобувь. Чтобы дождь или знойное солнце не препятствовали стабильному рабочему процессу.

В случае, если работы ведутся в помещении, можно выбирать менее прочную и утепленную одежду. Однако, стоит не забывать, что в помещении также могут быть различные ситуации, препятствующие нормальному рабочему графику, поэтому качество всегда должно стоять на первом месте.

Можно сделать вывод, что спецодежда—главный показатель, который влияет на работоспособность коллектива. Униформа должна быть комфортной и свободной, чтобы работники не ощущали дискомфорта во время перемещения и так далее. Стоит учесть, что синтетические ткани способны вызвать аллергические реакции. Покупая униформу, проконсультируйтесь со специалистом по правильному уходу, который продлит долговечность одежды, чтобы спецодежда не потеряла всех своих качеств после первой стирки.