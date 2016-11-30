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Рівненські митники викрили контрабанду старовинних грошей
Незаконному ввезенню на митну територію України старовинних банкнот днями завадили працівники Рівнен ...


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Рівненські митники викрили контрабанду старовинних грошей
Переглядів Переглядів: 41  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 12:38
Незаконному ввезенню на митну територію України старовинних банкнот днями завадили працівники Рівненської митниці ДФС на митному посту «Городище». Житель Білорусії прихопив з собою до України старовинні паперові гроші, які обережно сховав у бардачку автомобіля, сподіваючись, що митники туди не зазиратимуть. Однак до України гроші не доїхали. Обачні працівники все ж виявили схованку , а відносно контрабандиста склали протокол про порушення митних правил.
За словами заступника начальника Управління протидії митним правопорушенням В'ячеслава Михалюка, громадянин Білорусії для перетину кордону обрав смугу спрощеного руху, тим самим заявивши, що декларувати йому нічого. Під час перевірки транспортного засобу, за кермом якого перебував 45-річний громадянин Р., працівники митниці вирішили більш ретельно оглянути автомобіль. Таємна схованка знайшлася між аркушів інструкції до автомобіля, що лежала у бардачку: старовинні паперові гроші Радянського Союзу та Польщі білорус намагався непомітно сховати між аркушів книги.
Працівники митниці предмети правопорушення конфіскували, експертиза має встановити їх цінність. Після отримання висновку експерта справу передадуть до суду. Відносно порушника складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, а до УСБ України в Рівненській області направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого статтею 201 Кримінального кодексу України.
Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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