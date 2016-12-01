Насіння овочів та квітів

Ринок насіння нічим не відрізняється від будь-якого іншого. Якщо раніше, крім вирощених в Україні, нам були доступні нові сорти овочів і квітів з Німеччини, Угорщини і тоді Чехословаччини, то тепер у нас торгують насінням з усього світу: Голландія, Франція, США, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Японія. Барвисті пакетики виглядають подарунком. Однак купив капусту родом з Країни Вранішнього Сонця чекає каверза. Ні нв Сході, ні на Заході немає Мусон клімату, до якого звикла японська капуста. Посівний матеріал з США може бути використаний без втрати врожайності на широті Крима.





Законодавство України забороняє продаж сортів насіння, які не пройшли випробування, нерайоновані в нашій країні. Якщо сорт відчуває себе у нас не в своїй тарілці - нехай краще використовується у себе на батьківщині, якщо мириться з поганою погодою і дає урожай, який перевищує вітчизняні аналоги, - тому зелене світло на російські простори.

Розраховуючи на турботу з боку держави, городник не повинен втрачати пильності. Треба шукати на пакетику термін придатності насіння або хоча б дату упаковки. Зрозуміло, треба пам'ятати терміни зберігання насіння напам'ять. Астра не втрачає схожості рік, в крайньому випадку два. Пакетики насіння голландських фірм «Ройал слайс», «Бейо-Заден» рідко можна зустріти на прилавках. Вони посилають нам насіння в вакуумних упаковках - в них посівний матеріал довше звичайного не втрачає схожості. У Голландії виведені врожайні сорти огірків, помідорів, капусти та цибулі. Зараз в їх каталогах все частіше миготить фраза «витримує екстремальні умови». Вона говорить багато про що досвідченому овочівники. Справа в тому, що всі теплиці в Голландії забезпечені комп'ютерами, які допомагають підтримувати потрібну температуру і вологість. Якщо у вас немає електроніки, значить, знаменита Левіна огірок і томат Мультісет не дадуть того врожаю, на який здатні.

Вони просто не винесуть звичайного травневого похолодання, коли теплицю вистужівает до + 7 градусів. Суперврожайний голландець, навіть з позначкою про «умови» буде довго приходити до тями після такого стресу, і від нього вже марно чекати результату, характерного для даного сорту. Серед зарубіжних сортів є і ті, які ми вважаємо просто рідними. Це німецький огірок Лібелла, голландська капуста Бартолі, помідори Де-Барао і багато інших. Якщо щороку відводити небагато місця для нових сортів, а основну площу засівати старими, випробуваними, то обов'язково буде знайдений кращий варіант саме для вашої грядки і теплиці.