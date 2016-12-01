Сформовано оновлений склад Громадської ради при Головному управлінні ДФС в області

Вчора, 12 грудня, у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Рівненській області відбулися установчі збори для формування персонального складу Громадської ради при ГУ ДФС Рівненщини.

До участі у заході були запрошені представники інститутів громадянського суспільства, які попередньо надали відповідні документи. В результаті голосування до складу Громадської ради обрали 19 представників громадських організацій. Саме вони здійснюватимуть громадський контроль за діяльністю відомства, формуватимуть ефективні канали комунікацій між владою та громадськістю.

Із вітальним словом до присутніх звернулись начальники Головного управління ДФС області Дмитро Зайцев та Рівненської митниці ДФС Андрій Чаборай та висловили усім вдячність за готовність до спільної продуктивної співпраці.

«Функціонування Громадської ради залежить від зацікавленості органу влади, від співпраці з нею та ефективність діяльності членів Громадської ради, їх вміння відстоювати суспільні інтереси. Громадська рада при ГУ ДФС у області створюється заради сприяння забезпеченню реалізації принципів відкритості в діяльності органів влади, а також їх підзвітності громадськості», - зокрема, зазначив Дмитро Зайцев.

Було заслухано звіт голови Громадської ради попереднього скликання Євгена Щербакова стосовно її діяльності та результатів роботи.

Учасники установчих зборів ознайомились зі звітом голови Ініціативної групи – директора Територіальгого відділення Асоціації платників податків Рівненщини Лариси Садової про проведену роботу щодо підготовки зборів.

Перше засідання Громадської ради при ГУ ДФС у Рівненській області учасники запланували провести в кінці тижня.

ГУ ДФС у Рівненській області.