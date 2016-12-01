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У Рівному знову ліквідовано дві незаконні заправки
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У Рівному знову ліквідовано дві незаконні заправки
Переглядів Переглядів: 9  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 11:59
Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» у м. Рівне встановлено 2 факти реалізації дизельного пального (заправка транспортних засобів) без державної реєстрації суб’єктами господарювання. «Підприємцями» виявилися місцеві жителі 23 та 30 років.
Під час проведених заходів з незаконного обігу вилучено 19,4 тонн дизельного палива орієнтовною вартістю 426,8 тис. грн., а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.
Загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 626,8 тис. грн.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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