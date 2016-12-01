У Рівному знову ліквідовано дві незаконні заправки

Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» у м. Рівне встановлено 2 факти реалізації дизельного пального (заправка транспортних засобів) без державної реєстрації суб’єктами господарювання. «Підприємцями» виявилися місцеві жителі 23 та 30 років.

Під час проведених заходів з незаконного обігу вилучено 19,4 тонн дизельного палива орієнтовною вартістю 426,8 тис. грн., а також обладнання, яке використовувалося в незаконній діяльності.

Загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає 626,8 тис. грн.

Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішень згідно вимог чинного законодавства.

ГУ ДФС у Рівненській області.