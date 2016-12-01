Органайзеры своими руками

Для полноценного использования пространства на своём рабочем столе требуется грамотная организация и правильное расположение рабочих и письменных инструментов, а так же приспособлений для рукоделия – удобный органайзер призван решить подобные задачи и помочь сформировать рабочее место. Данная статья призвана оградить от проблемы выбора рассказывая, как смастерить удобный органайзер для любых принадлежностей своими руками, используя обычные легкодоступные материалы, такие как деревянные бруски.

В зависимости от своих потребностей можно сделать необходимое количество отверстий, углублений и выступов, исключая ненужные отделения, которые присутствуют у органайзеров, например для косметики смотреть, имеющихся в розничной продаже. Очень часто присутствует необходимость найти место для мобильного телефона на рабочем столе – самостоятельно сделанное в самодельном органайзере необходимое углубление нужного размера решит эту проблему.

Для успешного производства настольного органайзера понадобится:1. Набор необходимых инструментов – напильник, молоток, рубанок, дрель, эмаль для покраски, рулон наждачной бумаги, небольшое количество клея для древесины, кисти и небольшой красящий валик, рулетка до трёх метров.2. Материалы для производства – деревянная доска, бруски различной толщины, гвозди, шурупы.

Мысли материализуются. Очень важно представить образ будущего органайзера и перенести его на бумагу настолько точно, насколько это возможно. Сделать это достаточно просто исходя из следующих пунктов:1. Следует решить, для каких конкретно вещей и целей будет произведён органайзер – для канцелярских ли принадлежностей или для ремонтных инструментов, а может и вовсе для смартфона и шариковых ручек. Руководствуясь этим пунктом нужно начертить карандашом на поверхности брусков полноразмерные проекции прорезей, затем высечь их долотом и молотком.2. Затем нужно надлежащим образом зачистить получившиеся отверстия наждачной бумагой. Сделать это нужно во избежание получения заноз и порезов.3. Распилить доску и бруски на дощечки нужного размера, из которых впоследствии получатся боковые стенки и дно. Затем при помощи молотка, гвоздей получившиеся детали соединяются воедино, а сверху при помощи клея прикрепляются дощечки с прорезями.4. Следует дать клею высохнуть, поэтому лучше всего оставить органайзер на час в зафиксированном положении, желательно в тисках – так детали скрепятся сильнее.5. После того, как высох клей, при помощи дрели и широкого сверла в верхней панели проделываются отверстия для ручек и карандашей.6. После всех сборочных работ получившийся органайзер необходимо покрыть эмалью или акриловой краской, затем оставить на длительный промежуток времени, пока краска высохнет.

Готовый органайзер сыграет важную роль в организации рабочего места. Он будет радовать не только внешним видом, но и удобством использования, ведь делался он под индивидуальные нужды.