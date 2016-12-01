Высокие технологии красоты

Специалисты от диетологии уверены, что стройная фигура и здоровый румянец – заслуженная награда для тех, кто рационально питается, занимается спортом, придерживается здоровых привычек. Но косметологи ратуют за преображающую силу красоты, которой можно достичь, используя высокие технологии в этой области. Сегодня весьма популярны аппаратные методы коррекции фигуры.

Современные косметические клиники кабинеты предлагают бесчисленное количество аппаратных методик по удалению жировой прослойки. Они созданы на основании достижений медицины, физики, оптики, и обладают некоторыми отличительными признаками. Но от воздействия аппаратов всегда ожидают одинакового результата: усиление кровообращения, оттока лимфы, разрушение клеток жира, выведения отходов из организма. Эти процессы очень сложные и специфические. Поэтому их следует проводить только под присмотром и по назначению специалистов. Только они могут подобрать комплекс, подходящий каждому отдельному пациенту. Но знать, какие аппаратные методики существуют, будет полезно для будущего размышления и выбора.

Термоодеяло и электроодеяло делятся по своему назначению на две категории. Процедурное термоодеяло для обертывания или термоматрас применяется в фитнес-центрах и салонах красоты для повышения эффективности сеансов по коррекции фигуры, лечению целлюлита и похудению.

Эндермология. Это метод французских косметологов по праву заслужил уважение во всем мире. Он подходит тем дамам, которые хотели бы избавиться от «апельсиновой корки», повысить тонус кожи. Кроме того, метод позволяет эффективно бороться с лишним весом за счет механического воздействия на подкожные слои жира. Доктор перемещает роликовую насадку по направлению лимфатического потока, а вакуум чередует действия – втягивание и расслабление. Такой способ позволяет регулировать глубину воздействия, что оказывает соответствующее действие на проблемные участки.

Слим-капсула. Это – инновационный способ коррекции фигуры, направленный на борьбу с лишним весом именно на тех участках, на которых это необходимо. Этот метод имеет ряд преимуществ:

• Прогревает ткани, ускоряя обменные процессы.

• Попадание большого количества кислорода, происходит окисление жировых тканей.

• Красное и оранжевое излучение способствуют регуляции энергетического баланса в организме. Снижается аппетит.

• Снижается уровень холестерина и сахара.

• Давление нормализуется.

Аппаратные методы коррекции фигуры не только направлены на борьбу с лишним весом. Им под силу улучшить обменные процессы в организме, что само по себе улучшает общее состояние пациентов. Конечно, процедуры эти не из дешевых, но при острой необходимости, по рекомендации специалистов стоит попробовать. Хуже точно не будет.