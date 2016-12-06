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Тютюнові вироби невідомого походження вартістю понад 1,3 мільйони гривень вилучено на Рівненщині
Переглядів Переглядів: 28  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 14:14
В рамках проведення операції «Акциз-2016» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області спільно з працівниками патрульної поліції вилучили партію тютюнових виробів невідомого походження вартістю 1 млн. 350 тис. грн.
Під час перевірки інформації щодо незаконного транспортування підакцизної продукції на 268 км. автомобільної траси Київ-Чоп, поблизу м. Корець Рівненської області було зупинено транспортний засіб марки «Форд-Транзит». За згоди водія проведено огляд автомобіля, де виявлено тютюнові вироби, які за словами водія, транспортувалися ним з м. Дніпро у м. Львів.
В наданих товарно-супровідних документах на вантаж відправником цигарок було вказано приватне підприємство, державну реєстрацію якого припинено у грудні минулого року.
Вилучено 7421 блок (74 тис. 310 пачок) цигарок в асортименті (орієнтовною вартістю 1 млн. 350 тис. грн.) та автомобіль, всього загальною орієнтовною вартістю 1 млн. 650 тис. грн.
Цього ж дня за даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України та розпочато кримінальне провадження.
ГУ ДФС у Рівненській області .
Джерело: provinciyka.rv.ua
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