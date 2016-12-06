Одним из эффективных, но, к сожалению, не безболезненных методов удаления нежелательной растительности, является воск.

Принято различать несколько разновидностей воска: теплый, горячий, холодный и смолистый.

Теплый воск иногда называют низкотемпературным. У теплого воска жидкая консистенция, но при остывании он затвердевает. На первый взгляд и первое ощущение – смесь воска имеет приятные ощущения. При его использовании можно отметить его высокую эффективность.

Обычно, теплый воск для процедуры депиляции используют для обработки небольших зон – над поверхностью верхней губу, например. Стоит отметить, что и стоит теплый воск не мало, поэтому его используют исключительно для домашних, а не процедур в косметических салонах.

Горячий воск для депиляции применяется для удаления нежелательных волос в таких деликатных зонах, как, подмышечные впадины и зона бикини. Горячий воск можно использовать и на обширных зонах, а распаривание кожи при нанесении воска делает процесс не таким болезненным и ужасным.

Однако в использовании горячего воска есть противопоказания – его нельзя использовать если имеются нарушения в периферическом кровоснабжении.

Холодный воск водорастворимый, и главным его преимуществом является хорошее и быстрое его смывание обычной водой (в случае с другими видами воска для его снятие требуется применение специального масла).

Есть и другой положительный момент – используя холодный воск нет необходимости беспокоиться о температуре воска – ожога вы уж точно не получите! Наносят холодный воск тоненьким слоем, поверх наложить хлопчатобумажную полоску и аккуратненько, вместе с тем резко, произвести процедуру.

Смолистый воск также называют низкотемпературным. Как правило, этот тип воска используют для удаления тоненьких пушковых волосков. Накладывается тонким слоем и поверх кусок хлопчато-бумажной ткани. При застывании резко дергают в противоположном росту волос направлении.