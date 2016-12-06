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Полотенца для кухни: надежные помощники в чистоте и порядке
Переглядів Переглядів: 35  Обговорень Обговорень: (0) Сегодня, 13:10
Многие из вас скажут, что текстилю не место на кухне. Так вот мы опровергнем это мнение, ведь как раз кухонные тканевые изделия станут настоящими помощниками в процессе готовки. Прихватки, фартуки, кухонные полотенца – все это обязательно должно быть на кухне в каждом доме. Без фартука от процесса готовки на вашей одежде останутся явный следы, а вот с помощью прихватки очень удобно брать горячий противень и другую посуду. Ну и, конечно же, полотенце, без него как без рук. Благодаря кухонному полотенцу мы вытираем мокрые руки, натираем посуду и можем взять горячую кастрюлю. Поэтому на одной кухне одновременно должно быть, как минимум два таких изделия.

Качество кухонных полотенец
Существует несколько разновидностей тканей, из которых отшиваются кухонные полотенца. Раньше очень часто использовалась вафельная ткань, она же актуальна и сегодня. Это 100% хлопок, который в считанные секунды впитывает влагу с рук и посуды. Вафельная ткань быстро высыхает, что очень важно для кухни. Изделия не требуют особого ухода, можно стирать в машинке автомат в любом удобном режиме.

Льняные полотенца
Этот тип кухонных изделий, уже успели оценить по достоинству все хозяйки страны. Льняная ткань износостойкая и обладает теми же качествами, что и вафельная. Хотя сегодня можно встретить синтетическую продукцию (подделку), которая на много уровней ниже по качеству, нежели натуральная. Поэтому покупая такие полотенца, стоит быть предельно внимательными.

Микрофибра
Микрофибра – это синтетическая кухонная ткань, которая давно уже пользуется всеобщей популярностью. Она моментально впитывает влагу, а также способна убрать с поверхности стола, рук и посуды все бактерии. Единственным минусом кухонных полотенец из микрофибры является их быстрая изнашиваемость. Так уже через несколько применений такие изделия теряют свои свойства и внешний вид.

На страницах интернет-магазина Podushka.ua вы можете приобрести качественные кухонные изделия от одной единицы. Если же вы планируете сделать подарок домохозяйке, тогда отличным вариантом могут стать наборы полотенец для кухни. Широкое разнообразие продукции, ее высокое качество и доступную цену уже по достоинству оценили  постоянные покупатели, которых уже больше 80 тысяч человек. Вы можете не беспокоиться о качестве приобретаемых товаров. Доставка осуществляется по всей Украине.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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