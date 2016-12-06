Текстиль из супермаркета РОСТ





Интернет-супермаркет «РОСТ» предлагает покупателям текстиль высочайшего качества. В ассортименте нашего магазина огромный ассортимент товаров, включающий:

постельные наборы (комплекты, простыни, наволочки, одеяла и др.);

колготки (для взрослых и детей);

нижнее бельё (созданное из натуральных тканей);

тёплые носки.

Правильный выбор чулочно-носочных изделий часто является гарантом комфорта. Прежде чем купить теплые носки в Харькове , убедитесь, что они:

созданы из натуральных материалов;

произведены проверенным изготовителем;

обладают необходимой прочностью;

позволяют коже дышать.

Чтобы избавить вас от траты времени и предотвратить покупку некачественного товара, супермаркет «РОСТ» собрал ассортимент лучшей продукции известных производителей:

Anabel Arto;

Conte;

Дюна;

Легка хода;

Лонкаме.

Наши детские и женские колготки (с доставкой в Харьков) производятся из акрила, бамбука, полиэстера и хлопка. Вы также можете подобрать желаемую плотность, подходящую вам по сезону (20-40). Клиентам доступен большой выбор расцветок и посадок. Наши колготки отвечают всем критериям прочности и надёжности. Они не подведут вас даже в экстренной ситуации и красиво сядут на любую ножку.

В ассортименте имеются недорогие детские колготы. Вашему выбору представлена продукция для самых маленьких и для детей постарше. Изделия плотно облегают ногу ребёнка, а натуральная ткань пропускает воздух и предотвращает потение. Вы можете выбрать желаемый рисунок и расцветку, которые обязательно понравятся вашим детям.

Заказывая колготки, носки и другой текстиль в интерне-магазине «РОСТ», вы получаете неизменное качество, самые доступные цены и быструю доставку к вам домой. С нашей помощью вы подарите комфорт и удобство себе и своим близким.

Самая крупная сеть супермаркетов в Харькове - «РОСТ». Сегодня она состоит из пяти торговых центров. Общая площадь около 60000 квадратных метров.

Магазины «РОСТ» постоянно предлагает своим покупателям товары по самым доступным и выгодным ценам. Ассортимент один из лучших в Харькове! «РОСТ» всегда предоставляет большой выбор отечественных и импортных товаров.

Звено менеджеров постоянно увеличивают ассортимент товаров на полках, находя и заключая новые договора с поставщиками. Этому способствует посещения выставок и семинаров, как в Украине, так и за рубежом. В «РОСТ»е Вы сможете купить все, что душа пожелает: продукты питания, парфюмерию, постельные принадлежности, детскую одежду и игрушки, а также многое другое.