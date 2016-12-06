Выполняем дизайн кухни небольшого размера

Когда кухня имеет небольшой размер, то вы знаете о том, как это неудобно. В такие моменты наверняка вы задумывались над тем, как можно будет сделать ее не только просторнее, но и так, чтобы в ней поместились все необходимые вещи и приборы, то выход есть. Для этого вам можно будет воспользоваться услугами дизайнеров, заказать кухни в Киеве или же прибегнуть самостоятельно к их уловкам.

Любая хозяйка должна сама для себя решить, какую кухню она хочет получить после выполнения в ней ремонта. Конечно, здесь нужно будет учесть то, что задуманное довольно сложно воплощать в реальность, но сделать это не только можно, но и нужно.

Для того чтобы кухня небольшого размера казалась визуально больше, надо будет использовать материалы отделочные, только светлых тонов. С их помощью кухня будет казаться не только больше, но и светлее. Особенно это относится к тем кухням, которые достаточно темные из-за своего расположения, например, на северной стороне дома.

Использовать светлые тона нужно не только на стенах, но и на потолке и даже пол должен быть светлым. Если вы решили использовать обои, то особое внимание стоит уделить рисунку, который нанесен на них. Лучше всего если он будет незаметным или же будет иметь вертикальную полосу. Что касается потолка, то на кухне его можно будет сделать пластиковым или же покрасить его белой краской.

Что касается выбора кухонного гарнитура, то здесь нужен особый подход. Благодаря этому подходу вы сумеете купить не только красивый и качественный гарнитур, но и такой, где каждая деталь будет на своем месте и все продумано. Когда гарнитур имеет продуманные детали, это позволяет вместить в него большое количество бытовых приборов, которые не будут мешаться и их не слишком сильно будет заметно.