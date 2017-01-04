Порівняно з іншими типами web-проектів, розробка сайту інтернет-магазину містить ряд відмінностей. В електронній комерції програмна частина має особливе значення, оскільки магазин являє собою складний механізм, що дозволяє автоматизувати всі бізнес-процеси з продажу компанії.

Проте в кожній системі можна виявити ряд закономірностей, повторюваних дій. Розробка інтернет-магазинів не виняток. Є чимало програмних продуктів з розробки магазинів, проте більшість з них не розширюваністю, а інші складно підтримувати і розвивати.

Можете в цьому переконатися, переглянувши наше портфоліо виконаних робіт або прочитавши відгуки наших клієнтів.

Крім того, ми стежимо за розвитком технологій, бо просунутого інтернет-користувача вже не здивувати банально створеним сайтом інтернет-магазину. Для чого необхідно перебувати на піку новаторських технологій та ідей, таких як SMS-повідомлення, QR-коди і мобільні платформи, інтеграція соціальних мереж.

При всіх перевагах - можемо гарантувати вам адекватну вартість створення інтернет-магазину. Різноманітність цін наведено в порівняльній таблиці тарифних планів, де кожен може вибрати необхідну конфігурацію програмного комплексу, підходящу конкретному виду бізнесу.

Просування інтернет-магазину

Розробка магазину - вірний крок у розвитку власного онлайн-бізнесу, однак це тільки половина шляху. Друга половина полягає в просуванні інтернет-магазину, оскільки саме воно дозволить залучити цільових відвідувачів на сайт і в наслідку - клієнтів магазину.

Просування складається з 3-х основних етапів: складання семантичного ядра, внутрішня оптимізація інтернет-магазину і зовнішнє просування сайту. Для ефективного результату - необхідно впливати на всі показники просування в комплексі, в чому ми вам і допоможемо.

Варто також сказати, що в простолюдді вкоренилося поняття розкрутки інтернет-магазину. Розкрутка є синонімом просуванню, однак з негативним відтінком. Просимо звернути увагу на те, що потрібно дуже ретельно вибирати виконавців просування магазину, оскільки несумлінний оптимізатор може нашкодити сайту.

Саме тому варто просувати ваш інтернет-магазин тільки правильними, рекомендованими пошуковими системами методами. Для більш детальної інформації можете звернутися до керівництва з пошукової оптимізації від Google і рекомендаціям Яндекса по створенню сайтів.

Підтримка інтернет-магазину

Крім розробки і просування - не варто забувати про підтримку сайту. Надаючи комплексний підхід - ми допоможемо в наповненні Вашого сайту продукцією, аналізі ринкових цін, навчимо ваших співробітників управлінню інтернет-магазином.