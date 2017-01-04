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Створення інтернет-магазину
Переглядів Переглядів: 55  Обговорень Обговорень: (0) 4-01-2017, 11:25
Порівняно з іншими типами web-проектів, розробка сайту інтернет-магазину містить ряд відмінностей. В електронній комерції програмна частина має особливе значення, оскільки магазин являє собою складний механізм, що дозволяє автоматизувати всі бізнес-процеси з продажу компанії.
Проте в кожній системі можна виявити ряд закономірностей, повторюваних дій. Розробка інтернет-магазинів не виняток. Є чимало програмних продуктів з розробки магазинів, проте більшість з них не розширюваністю, а інші складно підтримувати і розвивати.
Можете в цьому переконатися, переглянувши наше портфоліо виконаних робіт або прочитавши відгуки наших клієнтів.
Крім того, ми стежимо за розвитком технологій, бо просунутого інтернет-користувача вже не здивувати банально створеним сайтом інтернет-магазину. Для чого необхідно перебувати на піку новаторських технологій та ідей, таких як SMS-повідомлення, QR-коди і мобільні платформи, інтеграція соціальних мереж.
При всіх перевагах - можемо гарантувати вам адекватну вартість створення інтернет-магазину. Різноманітність цін наведено в порівняльній таблиці тарифних планів, де кожен може вибрати необхідну конфігурацію програмного комплексу, підходящу конкретному виду бізнесу.
Просування інтернет-магазину
Розробка магазину - вірний крок у розвитку власного онлайн-бізнесу, однак це тільки половина шляху. Друга половина полягає в просуванні інтернет-магазину, оскільки саме воно дозволить залучити цільових відвідувачів на сайт і в наслідку - клієнтів магазину.
Просування складається з 3-х основних етапів: складання семантичного ядра, внутрішня оптимізація інтернет-магазину і зовнішнє просування сайту. Для ефективного результату - необхідно впливати на всі показники просування в комплексі, в чому ми вам і допоможемо.
Варто також сказати, що в простолюдді вкоренилося поняття розкрутки інтернет-магазину. Розкрутка є синонімом просуванню, однак з негативним відтінком. Просимо звернути увагу на те, що потрібно дуже ретельно вибирати виконавців просування магазину, оскільки несумлінний оптимізатор може нашкодити сайту.
Саме тому варто просувати ваш інтернет-магазин тільки правильними, рекомендованими пошуковими системами методами. Для більш детальної інформації можете звернутися до керівництва з пошукової оптимізації від Google і рекомендаціям Яндекса по створенню сайтів.
Підтримка інтернет-магазину
Крім розробки і просування - не варто забувати про підтримку сайту. Надаючи комплексний підхід - ми допоможемо в наповненні Вашого сайту продукцією, аналізі ринкових цін, навчимо ваших співробітників управлінню інтернет-магазином.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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