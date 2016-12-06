Выбираем многофункциональный и безопасный кухонный комбайн

Кухонная машина – незаменимый помощник и мечта многих хозяек. Возможность объединить в себе сразу несколько приборов позволяет избежать лишних расходов, например покупать запчасти для стиральных машин bosch и т.д. Нет необходимости приобретать отдельно все составляющие.

Многофункциональный комбайн. Сердце кухонной машины это моторный блок. Функциональные способности и цена напрямую зависят от мощности мотора и диапазона оборотов в минуту. Простые модели имеют одну скорость вращения. Дорогие и многофункциональные комбайны оснащены пятью и более скоростями. Обычно мотор имеет два привода. Один предназначен для обработки плотных и твердых продуктов. Высокоскоростной привод используется для смешивания и взбивания жидких ингредиентов. Каждый из приводов имеет свои насадки с чашей или кувшином. Чаши бывают пластиковые и стеклянные. Объем чаши должен соответствовать мощности машины. Для чаши емкостью 1,5 литра потребуется не менее 300 Вт мощности привода.

Набор насадок. Привод с низкой скоростью обеспечивает работу мясорубки. Она комплектуется набором ножей, решеток и других приспособлений. Здесь же можно замесить тесто. Меняя лопатки на венчик, взбивается майонез или крем. Набор разнообразных ножей и терок позволит нарезать, измельчить или нашинковать овощи. Высокоскоростной привод может взбить коктейль или белки. Насадка для получения соков, позволяет работать как с твердыми фруктами, так и с нежными ягодами. Специальное приспособление поможет выжать сок из цитрусовых. Насадка-мельница измельчит кофейные зерна или приготовит сахарную пудру.

Марки производителей. Самыми доступными по цене считаются устройства таких брендов, как, Saturn, Scarlett, Vitek, Rainford. Но их качество оставляет желать лучшего. Порой комбайны, машины ломаются до истечения гарантийного срока. Тогда вам будут нужны запчасти для посудомоечных машин bosch. Приемлемое соотношение качества и цены свойственно таким маркам, как Bosch, Kenwood, Krups, Zelmer, Clatronic. Эти комбайны хорошей сборки, довольно надежны и долговечны. Недостаток в малом разнообразии и выборе моделей. Самыми качественными и популярными являются кухонные машины Bosch, Tefal, Moulinex, Philips. Приборы оснащены дополнительным количеством насадок. Они надежны, функциональны, изготовлены из качественных материалов. Широкий выбор моделей позволит подобрать комбайн максимально соответствующий требованиям и подходящий по финансовым возможностям.