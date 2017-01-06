Платники Рівненщини сплатили майже 255 мільйонів гривень податку на прибуток

Впродовж 2016 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 254,9 млн. грн. податку на прибуток. Із зазначених коштів державний бюджет одержав 227,9 млн грн, а місцева казна – 27 млн грн.

Варто зазначити, що на Рівненщині здійснюють діяльність понад шість тисяч суб’єктів господарювання, які сплачують податок на прибуток.

ГУ ДФС у Рівненській області.