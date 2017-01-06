Вчора, 12 грудня, у Головному управлінні Державної фіскальної служби у Рівненській області відбулися ...
Платники Рівненщини сплатили майже 255 мільйонів гривень податку на прибуток
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6-01-2017, 12:02
Впродовж 2016 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 254,9 млн. грн. податку на прибуток. Із зазначених коштів державний бюджет одержав 227,9 млн грн, а місцева казна – 27 млн грн. Варто зазначити, що на Рівненщині здійснюють діяльність понад шість тисяч суб’єктів господарювання, які сплачують податок на прибуток. ГУ ДФС у Рівненській області.