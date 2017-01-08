Украинские студенты изучают творчество мастеров слова

Зима 2016-2017 весьма щедра на юбилеи украинских художников. В этой кисти - знаковые фигуры художественной литературы, которые в разное время нашей непростой истории становились не только литературными, но и морально-этическими гарантами народа, чье слово было и остается для нас неисчерпаемым источником национального культурно-общественного прогресса и духовного расцвета.

Достаточно назвать их имена: киевские неоклассики Павел Филипович и Освальд Бургардт (Юрий Клен), Иван Багряный, Николай Сингаевский, Леонид Киселев, Николай Виноградовский, Иван Драч. Поэтому вполне закономерно, что студенты-филологи не смогли обойти вниманием память о тех певцах украинского слова, о которых можно сказать строками неповторимой Лины Костенко: «При мастерах как-то легче. Они - как Атланты. Держать небо на плечах. Поэтому и есть высота». В свою очередь информационный портал Новости Измаила http://izmail-city.org/ продолжает следить за творческими потугами украинских студентов.

Такая встреча с «высотой» состоялась 24 декабря на факультете украинской филологии и социальных наук в формате поэтического калейдоскопа, организованного профессором Райбедюк Г. Б. Его участниками стали студенты факультета, магистранты кафедры украинского языка и литературы, преподаватели - все те, кто уважает украинское слово и искренне болеет за его судьбу.

Декан факультета доцент Черная Л. В. обозначила историческую миссию писателя в жизни народа, акцентировала внимание на ответственности каждого гражданина за сохранение родного языка как неотъемлемого кода его национальной идентичности.

К собравшимся обратился заведующий кафедры украинского языка и литературы проф. Колесников А. А., который поблагодарил проф. Г. Б. Райбедюк, всех участникам мероприятия за возможность еще раз приблизиться к прекрасной украинской поэзии, отметил, что поэтическое слово - один из самых эффективных путей познания языка своего народа, источник интеллектуального и духовного роста личности.

Интересную информацию о юбилярах, а также тематические презентации, представили студенты 4 курса, магистранты кафедры, преподаватели. Такое творческое сотрудничество подчеркивает общие взгляды студенческо-преподавательского коллектива на понимание проблем функционирования государственного языка в современной жизни Украины.

Сердцевиной мероприятия стало звучание стихов художников-юбиляров, для каждого из которых животрепещущей темой было УКРАИНСКОЕ СЛОВО («слово по музыке, из горьких агоний» - И. Драч), его живучесть, неисчерпаемость, сила и красота: "Ты величественная и простая".

Использовались материалы Новости Измаила http://dunay-region.info/



