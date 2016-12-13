Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» у м. ...
ОВА-оце так Кубок!
Переглядів: 37 Обговорень: (0)
Сегодня, 11:15
15 січня 2017 року в ШШК "Біла тура" смт. Клесів відбудеться бліц-турнір на призи голови Сарненської районної федерації шахів Олександра Васильовича Абрамчука-ОВА. Регламент 9 турів по 10 хвилин. Початок об 11.00 год.Після закінчення основного турніру для бажаючих о 16.00 відбудеться міні-бліц турнір з регламентом у 7 турів по 5 хвилин.Обидва турніри призові.