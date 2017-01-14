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Запрошуємо на 2 курc
Переглядів Переглядів: 73  Обговорень Обговорень: (0) 14-01-2017, 20:24
Запрошуємо на 2 курc

Запрошуємо "кваліфікованих робітників" спорідненої спеціальності без ЗНО на 2 курс ОКР "молодшого спеціаліста"
Спеціальність "Право" - 2 роки;
"Фінанси, банківська справа та страхування" - 1рік.
На базі повної загальної середньої освіти
"Право" - 3 роки;
"Фінанси, банківська справа та страхування" - 2 роки
( конкурсні предмети(базовий рівень) українська мова і література, математика або історія України).
З 01.02.2017 року у Рівненському коледжі Університету "Україна"(вул. Котляревського, 1-в,
м.Рівне)працюватиме відділення юридичної контори "Правозахист", яке надаватиме безкоштовні юридичні консультації, правову допомогу для захисту прав і законних інтересів в судах.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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