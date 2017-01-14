Запрошуємо на 2 курc



Запрошуємо "кваліфікованих робітників" спорідненої спеціальності без ЗНО на 2 курс ОКР "молодшого спеціаліста"

Спеціальність "Право" - 2 роки;

"Фінанси, банківська справа та страхування" - 1рік.

На базі повної загальної середньої освіти

"Право" - 3 роки;

"Фінанси, банківська справа та страхування" - 2 роки

( конкурсні предмети(базовий рівень) українська мова і література, математика або історія України).

З 01.02.2017 року у Рівненському коледжі Університету "Україна"(вул. Котляревського, 1-в,

м.Рівне)працюватиме відділення юридичної контори "Правозахист", яке надаватиме безкоштовні юридичні консультації, правову допомогу для захисту прав і законних інтересів в судах.