Співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2016» у м. ...
Запрошуємо на 2 курc
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14-01-2017, 20:24
Запрошуємо "кваліфікованих робітників" спорідненої спеціальності без ЗНО на 2 курс ОКР "молодшого спеціаліста" Спеціальність "Право" - 2 роки; "Фінанси, банківська справа та страхування" - 1рік. На базі повної загальної середньої освіти "Право" - 3 роки; "Фінанси, банківська справа та страхування" - 2 роки ( конкурсні предмети(базовий рівень) українська мова і література, математика або історія України). З 01.02.2017 року у Рівненському коледжі Університету "Україна"(вул. Котляревського, 1-в, м.Рівне)працюватиме відділення юридичної контори "Правозахист", яке надаватиме безкоштовні юридичні консультації, правову допомогу для захисту прав і законних інтересів в судах.