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Духи Монталь
Переглядів Переглядів: 35  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 13:34
Главным признаком нишевой парфюмерии является её бескомпромиссность. Создатели такого парфюма творят из личных представлений о прекрасном. Далеко не каждому придутся по душе своеобразные парфюмированные запахи. Нишевые духи Монталь не являются исключением – не каждому сразу понравятся сложные ароматы. Знаменитая Удовая линия может попросту отпугнуть неподготовленного человека, но в то же время есть верные поклонники. Как альтернативу можно рассмотреть духи Микаллеф, этот бренд создаёт ароматы на любой вкус. Интернет магазин нишевых духов Intense поможет вам определить любимый аромат.

Манящий Восток в ароматах Монталь 
Знаменитый парфюмер Пьер Монталь несколько лет жил на Ближнем Востоке, где творил свои парфюмированные произведения для влиятельных арабских шейхов и султанов. Парфюмерия данной марки словно воплощение секретов алхимии восточных ароматов. Отличительные черты духов Монталь это:
высокая концентрация;
натуральные ингредиенты;
минимальное содержание спирта.
В соприкосновении с кожей нотки парфюмов раскрываются неожиданно. Для каждого один и тот же запах будет звучать индивидуально – в этом особенность духов этого бренда.
 
Фруктовые и цитрусовые ароматы Montale 
Духи под названием Солнце Капри (Soleil de Capri Montale) – свежие, искристые, яркие. Он ассоциируется с шипучим лимонадом, цветочным садом и прохладой. В композиции присутствуют ноты:
мускус;
грейпфрут;
специи;
кумкват;
белые цветы.
Мускус очень гармонично вписался в данную композицию. Этот запах скорее подойдет для летней непогоды, нежели для жары.
Парфюм под названием Чистое золото (Pure Gold Montale) – это яркий абрикосовый запах. Очень стойкий, с жасмином и пачули в базе. В композиции присутствуют:
мускус;
жасмин;
нероли;
ваниль;
пачули;
тангерин;
абрикос.
Манго Манга (Mango Manga Montale) – тягучее, древесное амбре, в котором ведущую роль играет манго в начале и средине. В базе чувствуются шипр и уд. Этот запах не имеет ничего общего с легкими фруктовыми.
В базе: ветивер, дубовый мох, дерево Агар, Виргинский кедр. В сердце ноты: жасмин, иланг-иланг, нероли. Верхние ноты: манго и корсиканский апельсин. 

Древесные, водяные и фужерные запахи Монталь 
Частичка Сандала (Sandal Sliver Montale) – это беззаботный, игривый аромат. Цитрус и сандал в своем сочетании поднимают настроение. Этот нежный древесный аромат хорошо подходит на весну. Композиция состоит из:
цитрус;
сандаловое дерево.
Аромат Песочные цветы (Sandflowers Montale) уносит в воспоминания о лете, море и отдыхе. Можно сказать, что парфюм пахнет ледяной морской водой. В композиции присутствуют такие ноты:
морская вода;
японский можжевельник;
сандаловое дерево;
дубовый мох.
Данный парфюм очень стойкий. На коже он сохраняется в течение многих часов, а на одежде будет благоухать до стирки.
Необыкновенные ароматы Монталь стоят того, чтобы их испробовать. Природные ароматы способны удивить, раскрывшись удивительным ароматом на коже.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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