Главным признаком нишевой парфюмерии является её бескомпромиссность. Создатели такого парфюма творят из личных представлений о прекрасном. Далеко не каждому придутся по душе своеобразные парфюмированные запахи. Нишевые духи Монталь не являются исключением – не каждому сразу понравятся сложные ароматы. Знаменитая Удовая линия может попросту отпугнуть неподготовленного человека, но в то же время есть верные поклонники. Как альтернативу можно рассмотреть духи Микаллеф , этот бренд создаёт ароматы на любой вкус. Интернет магазин нишевых духов Intense поможет вам определить любимый аромат.



Манящий Восток в ароматах Монталь

Знаменитый парфюмер Пьер Монталь несколько лет жил на Ближнем Востоке, где творил свои парфюмированные произведения для влиятельных арабских шейхов и султанов. Парфюмерия данной марки словно воплощение секретов алхимии восточных ароматов. Отличительные черты духов Монталь это:

высокая концентрация;

натуральные ингредиенты;

минимальное содержание спирта.

В соприкосновении с кожей нотки парфюмов раскрываются неожиданно. Для каждого один и тот же запах будет звучать индивидуально – в этом особенность духов этого бренда.



Фруктовые и цитрусовые ароматы Montale

Духи под названием Солнце Капри (Soleil de Capri Montale) – свежие, искристые, яркие. Он ассоциируется с шипучим лимонадом, цветочным садом и прохладой. В композиции присутствуют ноты:

мускус;

грейпфрут;

специи;

кумкват;

белые цветы.

Мускус очень гармонично вписался в данную композицию. Этот запах скорее подойдет для летней непогоды, нежели для жары.

Парфюм под названием Чистое золото (Pure Gold Montale) – это яркий абрикосовый запах. Очень стойкий, с жасмином и пачули в базе. В композиции присутствуют:

мускус;

жасмин;

нероли;

ваниль;

пачули;

тангерин;

абрикос.

Манго Манга (Mango Manga Montale) – тягучее, древесное амбре, в котором ведущую роль играет манго в начале и средине. В базе чувствуются шипр и уд. Этот запах не имеет ничего общего с легкими фруктовыми.

В базе: ветивер, дубовый мох, дерево Агар, Виргинский кедр. В сердце ноты: жасмин, иланг-иланг, нероли. Верхние ноты: манго и корсиканский апельсин.



Древесные, водяные и фужерные запахи Монталь

Частичка Сандала (Sandal Sliver Montale) – это беззаботный, игривый аромат. Цитрус и сандал в своем сочетании поднимают настроение. Этот нежный древесный аромат хорошо подходит на весну. Композиция состоит из:

цитрус;

сандаловое дерево.

Аромат Песочные цветы (Sandflowers Montale) уносит в воспоминания о лете, море и отдыхе. Можно сказать, что парфюм пахнет ледяной морской водой. В композиции присутствуют такие ноты:

морская вода;

японский можжевельник;

сандаловое дерево;

дубовый мох.

Данный парфюм очень стойкий. На коже он сохраняется в течение многих часов, а на одежде будет благоухать до стирки.

Необыкновенные ароматы Монталь стоят того, чтобы их испробовать. Природные ароматы способны удивить, раскрывшись удивительным ароматом на коже.