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Духи Монталь
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Вчера, 13:34
Главным признаком нишевой парфюмерии является её бескомпромиссность. Создатели такого парфюма творят из личных представлений о прекрасном. Далеко не каждому придутся по душе своеобразные парфюмированные запахи. Нишевые духи Монталь не являются исключением – не каждому сразу понравятся сложные ароматы. Знаменитая Удовая линия может попросту отпугнуть неподготовленного человека, но в то же время есть верные поклонники. Как альтернативу можно рассмотреть духи Микаллеф, этот бренд создаёт ароматы на любой вкус. Интернет магазин нишевых духов Intense поможет вам определить любимый аромат.
Манящий Восток в ароматах Монталь Знаменитый парфюмер Пьер Монталь несколько лет жил на Ближнем Востоке, где творил свои парфюмированные произведения для влиятельных арабских шейхов и султанов. Парфюмерия данной марки словно воплощение секретов алхимии восточных ароматов. Отличительные черты духов Монталь это: высокая концентрация; натуральные ингредиенты; минимальное содержание спирта. В соприкосновении с кожей нотки парфюмов раскрываются неожиданно. Для каждого один и тот же запах будет звучать индивидуально – в этом особенность духов этого бренда.
Фруктовые и цитрусовые ароматы Montale Духи под названием Солнце Капри (Soleil de Capri Montale) – свежие, искристые, яркие. Он ассоциируется с шипучим лимонадом, цветочным садом и прохладой. В композиции присутствуют ноты: мускус; грейпфрут; специи; кумкват; белые цветы. Мускус очень гармонично вписался в данную композицию. Этот запах скорее подойдет для летней непогоды, нежели для жары. Парфюм под названием Чистое золото (Pure Gold Montale) – это яркий абрикосовый запах. Очень стойкий, с жасмином и пачули в базе. В композиции присутствуют: мускус; жасмин; нероли; ваниль; пачули; тангерин; абрикос. Манго Манга (Mango Manga Montale) – тягучее, древесное амбре, в котором ведущую роль играет манго в начале и средине. В базе чувствуются шипр и уд. Этот запах не имеет ничего общего с легкими фруктовыми. В базе: ветивер, дубовый мох, дерево Агар, Виргинский кедр. В сердце ноты: жасмин, иланг-иланг, нероли. Верхние ноты: манго и корсиканский апельсин.
Древесные, водяные и фужерные запахи Монталь Частичка Сандала (Sandal Sliver Montale) – это беззаботный, игривый аромат. Цитрус и сандал в своем сочетании поднимают настроение. Этот нежный древесный аромат хорошо подходит на весну. Композиция состоит из: цитрус; сандаловое дерево. Аромат Песочные цветы (Sandflowers Montale) уносит в воспоминания о лете, море и отдыхе. Можно сказать, что парфюм пахнет ледяной морской водой. В композиции присутствуют такие ноты: морская вода; японский можжевельник; сандаловое дерево; дубовый мох. Данный парфюм очень стойкий. На коже он сохраняется в течение многих часов, а на одежде будет благоухать до стирки. Необыкновенные ароматы Монталь стоят того, чтобы их испробовать. Природные ароматы способны удивить, раскрывшись удивительным ароматом на коже.