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Перший етап Кубка Сарненського району
Переглядів Переглядів: 58  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 20:14

Після невеликого відпочинку і святкування Новорічних свят сарненські шахісти зібралися в клубі «Біла тура» смт. Клесів, щоб підбити підсумки минулого року, намітити плани на наступний рік та провели відразу два призових кубки.

Спершу відбувся бліц-турнир в 9-ть турів, з контролем часу 10 хвилин до закінчення партії кожному. Вже з перших турів лідерство захопили минулорічні призери Олексій Жакун та Олександр Параниця, на п’яти яким постійно наступав Микола Копищик, який і очолив таблицю після 7-ого туру. Однак поразка у восьмому турі від Василя Якимчука позбавила його можливості завоювати перший кубок у цьому році.

Перед останнім туром призером міг стати добрий десяток інтелектуалів, але призи отримали ті, хто зумів виграти. Так Олександр Параниця переграв Олександра Абрамчука і став першим, Олексій Жакун виграв у Василя Якимчука – він другий, Микола Копищик перемогою над Олександром Цицюрою замкнув п’ядестал пошани. Призи отримали також наступні в турнірній таблиці гравці – Василь Якимчук, Володимир Галаган та Віктор Параниця.

 

Турнірна таблиця:

1

Параниця Олександр

2152

Сарни

7,5

2

Жакун Олексій

2179

Дубровиця

7,0

3

Копищик Микола

1969

Сарни

7,0

4

Якимчук Василь

2031

Сарни

6,0

5

Галаган Володимир

2064

Сарни

6,0

6

Параниця Віктор

2054

Сарни

5,5

7

Клімцов Андрій

1928

Володимирець

5,5

8

Чернецов Андрій

2024

Сарни

5,5

9

Абрамчук Григорій

1804

Клесів

5,5

10

Абрамчук Олександр

2000

Клесів

5,0

11

Цицюра Олександр

1981

Сарни

5,0

12

Макаревич Віктор

1971

Сарни

5,0

13

Гузь Дмитро

1888

Клесів

4,5

14

Зань Іван

2006

Сарни

4,5

15

Годунко Віталій

1985

Сарни

4,5

16

Новоселецький Саргій

1900

Рокитне

4,5

17

Павлюк Семен

1893

Сарни

4,0

18

Кінчур Анатолій

1986

Сарни

4,0

19

Романюк Анатолій

1939

Клесів

4,0

20

Колядко Микола

1900

Немовичі

4,0

21

Стоноженко Ілля

1850

Сарни

3,5

22

Ульмасбаєв Юрій

1898

Сарни

3,5

23

Копищик Іван

1895

Сарни

3,0

24

Юрчук Віктор

1894

Сарни

3,0

25

Стоноженко Михайло

1897

Сарни

3,0

26

Курачик Віктор

1900

Сарни

2,5

27

Ліщук Ігор

1888

Клесів

2,5

28

Паховчишин Йосип

1915

Клесів

0,5

 

 

Після першого турніру інтелектуали за фуршетним столом обговорили наболілі шахові насущні питання, прийняли відповідні рішення. Після чого провели ще один турнір в 7 турів з контролем часу 5 хвилин до закінчення партії кожному. Результат виявився зовсім іншим.

З попередніх призерів на вершині зміг втриматися лише Микола Копищик, який перед останнім туром ділив перше місце з Андрієм Чернецовим. І знову останній тур визначив переможців. Микола Копищик свою партію з Олексієм Жакуном виграв і став чемпіоном. Андрій Черніцов розійшовся миром з Олександром Абрамчуком та отримав срібло. Віктор Параниця перемогою над своїм сином Олесандром завоював бронзу, четвертий – Олесандр Абрамчук, п’ятий – Анатолій Романюк, шостий – Олексій Жакун. Зрештою, захід вдався на славу.

 

 

Турнірна таблиця:

1

Копищик Микола

1969

Сарни

6,0

2

Чернецов Андрій

2024

Сарни

5,5

3

Параниця Віктор

2054

Сарни

5,0

4

Абрамчук Олександр

2000

Клесів

5,0

5

Романюк Анатолій

1939

Клесів

4,5

6

Жакун Олексій

2179

Дубровиця

4,0

7

Параниця Олександр

2152

Сарни

4,0

8

Якимчук Василь

2031

Сарни

4,0

9

Ульмасбаєв Юрій

1898

Сарни

4,0

10

Цицюра Олександр

1981

Сарни

4,0

11

Галаган Володимир

2064

Сарни

3,5

12

Гузь Дмитро

1888

Клесів

3,5

13

Годунко Віталій

1985

Сарни

3,5

14

Копищик Іван

1895

Сарни

3,5

15

Макаревич Віктор

1971

Сарни

3,0

16

Курачик Віктор

1900

Сарни

2,5

17

Юрчук Віктор

1894

Сарни

2,5

18

Павлюк Семен

1893

Сарни

2,5

19

Абрамчук Григорій

1804

Клесів

2,5

20

Стоноженко Ілля

1850

Сарни

2,0

21

Ліщук Ігор

1888

Клесів

1,5

22

Стоноженко Михайло

1897

Сарни

0,5

 

 

Фоторепортаж з місця подій:

 


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району


 

Перший етап Кубка Сарненського району

 


 

 


 
Джерело: provinciyka.rv.ua
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