Перший етап Кубка Сарненського району

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Після невеликого відпочинку і святкування Новорічних свят сарненські шахісти зібралися в клубі «Біла тура» смт. Клесів, щоб підбити підсумки минулого року, намітити плани на наступний рік та провели відразу два призових кубки.
Спершу відбувся бліц-турнир в 9-ть турів, з контролем часу 10 хвилин до закінчення партії кожному. Вже з перших турів лідерство захопили минулорічні призери Олексій Жакун та Олександр Параниця, на п’яти яким постійно наступав Микола Копищик, який і очолив таблицю після 7-ого туру. Однак поразка у восьмому турі від Василя Якимчука позбавила його можливості завоювати перший кубок у цьому році.
Перед останнім туром призером міг стати добрий десяток інтелектуалів, але призи отримали ті, хто зумів виграти. Так Олександр Параниця переграв Олександра Абрамчука і став першим, Олексій Жакун виграв у Василя Якимчука – він другий, Микола Копищик перемогою над Олександром Цицюрою замкнув п’ядестал пошани. Призи отримали також наступні в турнірній таблиці гравці – Василь Якимчук, Володимир Галаган та Віктор Параниця.
Турнірна таблиця:
|
1
|
Параниця Олександр
|
2152
|
Сарни
|
7,5
|
2
|
Жакун Олексій
|
2179
|
Дубровиця
|
7,0
|
3
|
Копищик Микола
|
1969
|
Сарни
|
7,0
|
4
|
Якимчук Василь
|
2031
|
Сарни
|
6,0
|
5
|
Галаган Володимир
|
2064
|
Сарни
|
6,0
|
6
|
Параниця Віктор
|
2054
|
Сарни
|
5,5
|
7
|
Клімцов Андрій
|
1928
|
Володимирець
|
5,5
|
8
|
Чернецов Андрій
|
2024
|
Сарни
|
5,5
|
9
|
Абрамчук Григорій
|
1804
|
Клесів
|
5,5
|
10
|
Абрамчук Олександр
|
2000
|
Клесів
|
5,0
|
11
|
Цицюра Олександр
|
1981
|
Сарни
|
5,0
|
12
|
Макаревич Віктор
|
1971
|
Сарни
|
5,0
|
13
|
Гузь Дмитро
|
1888
|
Клесів
|
4,5
|
14
|
Зань Іван
|
2006
|
Сарни
|
4,5
|
15
|
Годунко Віталій
|
1985
|
Сарни
|
4,5
|
16
|
Новоселецький Саргій
|
1900
|
Рокитне
|
4,5
|
17
|
Павлюк Семен
|
1893
|
Сарни
|
4,0
|
18
|
Кінчур Анатолій
|
1986
|
Сарни
|
4,0
|
19
|
Романюк Анатолій
|
1939
|
Клесів
|
4,0
|
20
|
Колядко Микола
|
1900
|
Немовичі
|
4,0
|
21
|
Стоноженко Ілля
|
1850
|
Сарни
|
3,5
|
22
|
Ульмасбаєв Юрій
|
1898
|
Сарни
|
3,5
|
23
|
Копищик Іван
|
1895
|
Сарни
|
3,0
|
24
|
Юрчук Віктор
|
1894
|
Сарни
|
3,0
|
25
|
Стоноженко Михайло
|
1897
|
Сарни
|
3,0
|
26
|
Курачик Віктор
|
1900
|
Сарни
|
2,5
|
27
|
Ліщук Ігор
|
1888
|
Клесів
|
2,5
|
28
|
Паховчишин Йосип
|
1915
|
Клесів
|
0,5
Після першого турніру інтелектуали за фуршетним столом обговорили наболілі шахові насущні питання, прийняли відповідні рішення. Після чого провели ще один турнір в 7 турів з контролем часу 5 хвилин до закінчення партії кожному. Результат виявився зовсім іншим.
З попередніх призерів на вершині зміг втриматися лише Микола Копищик, який перед останнім туром ділив перше місце з Андрієм Чернецовим. І знову останній тур визначив переможців. Микола Копищик свою партію з Олексієм Жакуном виграв і став чемпіоном. Андрій Черніцов розійшовся миром з Олександром Абрамчуком та отримав срібло. Віктор Параниця перемогою над своїм сином Олесандром завоював бронзу, четвертий – Олесандр Абрамчук, п’ятий – Анатолій Романюк, шостий – Олексій Жакун. Зрештою, захід вдався на славу.
Турнірна таблиця:
|
1
|
Копищик Микола
|
1969
|
Сарни
|
6,0
|
2
|
Чернецов Андрій
|
2024
|
Сарни
|
5,5
|
3
|
Параниця Віктор
|
2054
|
Сарни
|
5,0
|
4
|
Абрамчук Олександр
|
2000
|
Клесів
|
5,0
|
5
|
Романюк Анатолій
|
1939
|
Клесів
|
4,5
|
6
|
Жакун Олексій
|
2179
|
Дубровиця
|
4,0
|
7
|
Параниця Олександр
|
2152
|
Сарни
|
4,0
|
8
|
Якимчук Василь
|
2031
|
Сарни
|
4,0
|
9
|
Ульмасбаєв Юрій
|
1898
|
Сарни
|
4,0
|
10
|
Цицюра Олександр
|
1981
|
Сарни
|
4,0
|
11
|
Галаган Володимир
|
2064
|
Сарни
|
3,5
|
12
|
Гузь Дмитро
|
1888
|
Клесів
|
3,5
|
13
|
Годунко Віталій
|
1985
|
Сарни
|
3,5
|
14
|
Копищик Іван
|
1895
|
Сарни
|
3,5
|
15
|
Макаревич Віктор
|
1971
|
Сарни
|
3,0
|
16
|
Курачик Віктор
|
1900
|
Сарни
|
2,5
|
17
|
Юрчук Віктор
|
1894
|
Сарни
|
2,5
|
18
|
Павлюк Семен
|
1893
|
Сарни
|
2,5
|
19
|
Абрамчук Григорій
|
1804
|
Клесів
|
2,5
|
20
|
Стоноженко Ілля
|
1850
|
Сарни
|
2,0
|
21
|
Ліщук Ігор
|
1888
|
Клесів
|
1,5
|
22
|
Стоноженко Михайло
|
1897
|
Сарни
|
0,5
Фоторепортаж з місця подій: