Перший етап Кубка Сарненського району

Після невеликого відпочинку і святкування Новорічних свят сарненські шахісти зібралися в клубі «Біла тура» смт. Клесів, щоб підбити підсумки минулого року, намітити плани на наступний рік та провели відразу два призових кубки.

Спершу відбувся бліц-турнир в 9-ть турів, з контролем часу 10 хвилин до закінчення партії кожному. Вже з перших турів лідерство захопили минулорічні призери Олексій Жакун та Олександр Параниця, на п’яти яким постійно наступав Микола Копищик, який і очолив таблицю після 7-ого туру. Однак поразка у восьмому турі від Василя Якимчука позбавила його можливості завоювати перший кубок у цьому році.

Перед останнім туром призером міг стати добрий десяток інтелектуалів, але призи отримали ті, хто зумів виграти. Так Олександр Параниця переграв Олександра Абрамчука і став першим, Олексій Жакун виграв у Василя Якимчука – він другий, Микола Копищик перемогою над Олександром Цицюрою замкнув п’ядестал пошани. Призи отримали також наступні в турнірній таблиці гравці – Василь Якимчук, Володимир Галаган та Віктор Параниця.

Турнірна таблиця:

1 Параниця Олександр 2152 Сарни 7,5 2 Жакун Олексій 2179 Дубровиця 7,0 3 Копищик Микола 1969 Сарни 7,0 4 Якимчук Василь 2031 Сарни 6,0 5 Галаган Володимир 2064 Сарни 6,0 6 Параниця Віктор 2054 Сарни 5,5 7 Клімцов Андрій 1928 Володимирець 5,5 8 Чернецов Андрій 2024 Сарни 5,5 9 Абрамчук Григорій 1804 Клесів 5,5 10 Абрамчук Олександр 2000 Клесів 5,0 11 Цицюра Олександр 1981 Сарни 5,0 12 Макаревич Віктор 1971 Сарни 5,0 13 Гузь Дмитро 1888 Клесів 4,5 14 Зань Іван 2006 Сарни 4,5 15 Годунко Віталій 1985 Сарни 4,5 16 Новоселецький Саргій 1900 Рокитне 4,5 17 Павлюк Семен 1893 Сарни 4,0 18 Кінчур Анатолій 1986 Сарни 4,0 19 Романюк Анатолій 1939 Клесів 4,0 20 Колядко Микола 1900 Немовичі 4,0 21 Стоноженко Ілля 1850 Сарни 3,5 22 Ульмасбаєв Юрій 1898 Сарни 3,5 23 Копищик Іван 1895 Сарни 3,0 24 Юрчук Віктор 1894 Сарни 3,0 25 Стоноженко Михайло 1897 Сарни 3,0 26 Курачик Віктор 1900 Сарни 2,5 27 Ліщук Ігор 1888 Клесів 2,5 28 Паховчишин Йосип 1915 Клесів 0,5

Після першого турніру інтелектуали за фуршетним столом обговорили наболілі шахові насущні питання, прийняли відповідні рішення. Після чого провели ще один турнір в 7 турів з контролем часу 5 хвилин до закінчення партії кожному. Результат виявився зовсім іншим.

З попередніх призерів на вершині зміг втриматися лише Микола Копищик, який перед останнім туром ділив перше місце з Андрієм Чернецовим. І знову останній тур визначив переможців. Микола Копищик свою партію з Олексієм Жакуном виграв і став чемпіоном. Андрій Черніцов розійшовся миром з Олександром Абрамчуком та отримав срібло. Віктор Параниця перемогою над своїм сином Олесандром завоював бронзу, четвертий – Олесандр Абрамчук, п’ятий – Анатолій Романюк, шостий – Олексій Жакун. Зрештою, захід вдався на славу.

Турнірна таблиця:

1 Копищик Микола 1969 Сарни 6,0 2 Чернецов Андрій 2024 Сарни 5,5 3 Параниця Віктор 2054 Сарни 5,0 4 Абрамчук Олександр 2000 Клесів 5,0 5 Романюк Анатолій 1939 Клесів 4,5 6 Жакун Олексій 2179 Дубровиця 4,0 7 Параниця Олександр 2152 Сарни 4,0 8 Якимчук Василь 2031 Сарни 4,0 9 Ульмасбаєв Юрій 1898 Сарни 4,0 10 Цицюра Олександр 1981 Сарни 4,0 11 Галаган Володимир 2064 Сарни 3,5 12 Гузь Дмитро 1888 Клесів 3,5 13 Годунко Віталій 1985 Сарни 3,5 14 Копищик Іван 1895 Сарни 3,5 15 Макаревич Віктор 1971 Сарни 3,0 16 Курачик Віктор 1900 Сарни 2,5 17 Юрчук Віктор 1894 Сарни 2,5 18 Павлюк Семен 1893 Сарни 2,5 19 Абрамчук Григорій 1804 Клесів 2,5 20 Стоноженко Ілля 1850 Сарни 2,0 21 Ліщук Ігор 1888 Клесів 1,5 22 Стоноженко Михайло 1897 Сарни 0,5

Фоторепортаж з місця подій:



































