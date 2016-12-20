 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Визначили переможців конкурсу малих грантів для активістів Р ..
11 проектів стали переможцями Другого конкурсу малих грантів для підтримки впровадження демократични ...


На веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для люде ..
«Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною вер ...


Операція «Акциз-2017» триває
Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фал ...


Платники Рівненщини сплатили майже 255 мільйонів гривень под ..
Впродовж 2016 року платники Рівненщини сплатили до Зведеного бюджету України 254,9 млн. грн. податку ...


185 мільйони гривень військового збору від жителів Рівнещини ..
Платники податків Рівненщини вносять вагомий внесок в справу відновлення миру, зокрема за 12 місяців ...


Рівненські митники не дозволили ввезти в Україну квіти по пі ..
Дорого для директора столичного підприємства обернулися маніпуляції з документами: за порушення митн ...


Тютюнові вироби невідомого походження вартістю понад 1,3 міл ..
В рамках проведення операції «Акциз-2016» співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Рівненській обла ...
 
Ведущий на мероприятие: почему необходимо обращаться к профессионалу?
Переглядів Переглядів: 42  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 20:43

Есть замечательная поговорка: «Жадный дважды платит». Наверное, это касается тех людей, которые пытаются сэкономить на проведении дня рождения, вечеринки, свадьбы, пользуясь бесплатными услугами друзей или знакомых. Всегда заманчивое предложение: «а давай я буду тамадой?» увенчивается полнейшим крахом. Почему?

Для того, чтобы работать 6-7 часов на свадьбе, необходимо иметь в своём запасе разработанный на это время сценарий. Профессиональный шоумен никогда не пренебрегает временем – у него всё расписано по минутам. Сколько длятся тосты, сколько времени отведено на конкурсы и танцы, когда нужно выпить за здоровье молодых и закусить – это минимум того, что знает профи.

  Ведущий на свадьбу в своём арсенале также имеет партнёра по музыкальному сопровождению, то есть – ди-джея, коллег по оформлению шарами-цветами-лепестками, водителей на кортеж, рестораторов. Работать с тем, кто знает тебя уже не первый день всегда удобней, и тамада, и музыкант, и дизайнер уже работают в тандеме слажено и продуктивно, без заминок и оплошностей. Приглашая в качестве ведущего на мероприятие своего знакомого Петю-Васю-Колю – это значит идти на риск. Не всегда новый человек понимает, что хочет от него дизайнер-оформитель, ди-джей или гость. Боязнь публичного выступления также значима. Первое выступление всегда стрессовое. То ли дело бывалому конферансье.


 

Ведущий на мероприятие: почему необходимо обращаться к профессионалу? 


 

Настоящий шоумен всегда уверенно держится – с заказчиком, среди гостей, среди руководства. Естественно, без излишней эгоистичности. Круто смотрится тот тамада, который приходит на первую встречу с клиентом, подготовленным: видеозаписи с проведённых вечеринок, фотоотчёты, отзывы и примеры сценариев в руках кандидата на ведущего – главная фишка на успех вечеринки. Тот, кого вы выбираете уже знает, на что идёт. Плюс ко всему – он должен выслушать пожелания молодой пары.

Профессиональный ведущий на свадьбу никогда не теряется. Да, бывают некие обстоятельства, которые могут свести на нет праздник, но выкрутиться и выйти красиво из положения, спасти себя и обстановку на вечеринку – вот какой должен быть ведущий на свадьбу. Киев или другой город для празднования события – второй вопрос о мероприятии.

 

Ведущий на мероприятие: почему необходимо обращаться к профессионалу?

 

Конечно, любителям мегаполиса, с его насыщенной жизнью лучше выбрать город. Здесь есть где отдохнуть – бары, рестораны, уютные кофейни и ночные клубы. Любителям путешествий, романтики и т.д. можно отправиться к морю или в горы, или просто выбрать пригород Киева – с его природными лесами и тихими загородными комплексами.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Вибираем транспотную компанию для перевозок
  • В чем особенность ведущего для корпоратива
  • Особенности организации VIP-вечеринок
  • Организация свадьбы в Киеве с агентством High Day
  • В мир праздников - с тамадой

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Январь 2017 (15)
    Декабрь 2016 (33)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)
    Август 2016 (60)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика