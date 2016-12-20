Ведущий на мероприятие: почему необходимо обращаться к профессионалу? 

Есть замечательная поговорка: «Жадный дважды платит». Наверное, это касается тех людей, которые пытаются сэкономить на проведении дня рождения, вечеринки, свадьбы, пользуясь бесплатными услугами друзей или знакомых. Всегда заманчивое предложение: «а давай я буду тамадой?» увенчивается полнейшим крахом. Почему? Для того, чтобы работать 6-7 часов на свадьбе, необходимо иметь в своём запасе разработанный на это время сценарий. Профессиональный шоумен никогда не пренебрегает временем – у него всё расписано по минутам. Сколько длятся тосты, сколько времени отведено на конкурсы и танцы, когда нужно выпить за здоровье молодых и закусить – это минимум того, что знает профи. Ведущий на свадьбу в своём арсенале также имеет партнёра по музыкальному сопровождению, то есть – ди-джея, коллег по оформлению шарами-цветами-лепестками, водителей на кортеж, рестораторов. Работать с тем, кто знает тебя уже не первый день всегда удобней, и тамада, и музыкант, и дизайнер уже работают в тандеме слажено и продуктивно, без заминок и оплошностей. Приглашая в качестве ведущего на мероприятие своего знакомого Петю-Васю-Колю – это значит идти на риск. Не всегда новый человек понимает, что хочет от него дизайнер-оформитель, ди-джей или гость. Боязнь публичного выступления также значима. Первое выступление всегда стрессовое. То ли дело бывалому конферансье.



Настоящий шоумен всегда уверенно держится – с заказчиком, среди гостей, среди руководства. Естественно, без излишней эгоистичности. Круто смотрится тот тамада, который приходит на первую встречу с клиентом, подготовленным: видеозаписи с проведённых вечеринок, фотоотчёты, отзывы и примеры сценариев в руках кандидата на ведущего – главная фишка на успех вечеринки. Тот, кого вы выбираете уже знает, на что идёт. Плюс ко всему – он должен выслушать пожелания молодой пары. Профессиональный ведущий на свадьбу никогда не теряется. Да, бывают некие обстоятельства, которые могут свести на нет праздник, но выкрутиться и выйти красиво из положения, спасти себя и обстановку на вечеринку – вот какой должен быть ведущий на свадьбу. Киев или другой город для празднования события – второй вопрос о мероприятии. Конечно, любителям мегаполиса, с его насыщенной жизнью лучше выбрать город. Здесь есть где отдохнуть – бары, рестораны, уютные кофейни и ночные клубы. Любителям путешествий, романтики и т.д. можно отправиться к морю или в горы, или просто выбрать пригород Киева – с его природными лесами и тихими загородными комплексами.