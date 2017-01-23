Современные мужчины уделяют достаточно большое внимание своему внешнему виду. Прическа, стильная одежда и обувь, соответствующие аксессуары – все это является частью образа. Мужская сумка – это также неотъемлемый на сегодня предмет гардероба, который помогает всегда иметь под рукой все необходимое. Прежде, чем платить деньги за новое приобретение, нужно знать, как выбрать мужскую сумку . Хорошая альтернатива сумкам - мужские кожаные клатчи , они позволяют взять всё необходимое, ключи, телефон, деньги. Какие бывают разновидности Если ранее мужчины носили сумки, либо выполняя хозяйственные обязанности, либо имея соответствующую специфику работы, то сегодня это аксессуар, который имеется в арсенале практически каждого мужчины. Сумка – это способ удобной переноски вещей, при котором ваши руки всегда свободны, а бумажник, телефон, ключи и многие другие мелочи всегда лежат в порядке, каждая в своем отделении. В зависимости от стиля и целевой направленности мужские сумки имеют деление на такие виды: портфель – предназначен для деловых людей. Чаще всего выполнен из натуральной или искусственной кожи. Придает владельцу респектабельный вид;

кейс – аналог портфеля. Имеет более жесткий каркас и более строгую форму;

мессенджер – или почтальонка, по-другому. Этот вид сумок отличается компактными размерами, большой вместительностью и широким ремнем, который делает удобной переноску даже полностью загруженной сумки;

поясная сумка – это небольшой аксессуар для переноски личных вещей небольшого размера. Пользуется популярностью у людей, ведущих активных образ жизни;

наплечная сумка – представляет собой небольшую секцию, которая крепится на плечо с помощью липучки или ремня с карабином. Также популярна среди спортсменов;

рюкзак – это один из самых популярных видов аксессуаров. Вместительный и удобный. С ним хорошо пойти на пикник, на прогулку, покататься на роликах – все это время ваши руки будут свободны, а все вещи будут при себе. Качество изделия Выбирая это изделие, нужно помнить о том, что качество – это более важный критерий, чем цена. Именно качество изделия обеспечит его срок службы и сохранность внешнего вида. Не зависимо от стиля, в котором вы выбираете себе приобретение, все изделия должны отвечать некоторым требованиям: швы и строчки должны быть выполнены аккуратно и ровно, без торчащих ниток, прерывания линии;

на дне изделия будет подобие небольших ножек, которые защищают днище от износа;

края должны быть тщательно обработаны, что продлевает ей срок службы;

фурнитура должна быть прочной. Стиль Мужская сумка, учитывая массу ее разновидностей, может быть аксессуаром, подходящим под любой стиль одежды. Для деловых людей, которые постоянно должны иметь респектабельный вид, идеально подойдет портфель или кейс, для ведущих более подвижный образ жизни или работы –мессенджер, для молодых и активных – поясная и наплечная сумки и рюкзак. Также стоит отметить, что любители модных вещей не останутся обделенными – для них представлены варианты современных и модных рюкзаков и мессенджеров из натуральной кожи и в авторском дизайне. С таким аксессуаром нельзя остаться незамеченным.