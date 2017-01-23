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Місцеві бюджети Рівненщини поповнились на майже 309 мільйон ..
Рівненські підприємці-спрощенці за 2016 рік сплатили 308,5 мільйонів гривень єдиного податку. В порі ...


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Місцеві бюджети Рівненщини поповнились на майже 309 мільйонів гривень єдиного податку
Переглядів Переглядів: 84  Обговорень Обговорень: (0) 23-01-2017, 14:25
Рівненські підприємці-спрощенці за 2016 рік сплатили 308,5 мільйонів гривень єдиного податку. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 110 мільйонів, або 56 відсотків. Зокрема, юридичними особами сплачено 63 мільйони, фізичними особами – 189, платниками єдиного податку сільгосптоваровиробниками – 56,4.
«Додаткові кошти, які надходять на рахунки місцевих громад Рівненщини працюють на поліпшення соціальних умов мешканців регіону. Досягти таких показників тільки зусиллями працівників фіскальної служби області без тісної співпраці з платниками та органами місцевого самоврядування було б неможливо», – відзначив начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.
Податківці звертають увагу, що єдиний податок сплачується безпосередньо до місцевих бюджетів територіальних громад, тож платники єдиного податку області спрямовують свої податки на розвиток та благоустрій місцевої громади.
ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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