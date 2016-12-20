Как выбрать кухонную мойку

Кухонной мойке отводится важное место в организации кухонного пространства. Это и неудивительно, ведь именно в ней мы моем посуду, фрукты, овощи, размораживаем разнообразные продукты, именно ее в первую очередь используем при уборке кухни. Кухонная мойка в этом смысле становится незаменимым предметом и неотъемлемым атрибутом любого кухонного помещения. Поэтому следует ответственно и серьезно подойти к ее выбору, чтобы, в конечном счете, приобрести только качественную «компаньонку» для деятельной и плодотворной работы на кухне.



При выборе хорошей мойки следует обращать внимание на материалы, из которых она изготовлена. Удачным будет решение приобрести например:franke мойка гранитная из износостойкого материала, не требующего много времени и сил для ухода за ним.

Одними из немаловажных характеристик мойки являются параметры глубины и размера ее чаши. Здесь главное, чтобы она была достаточно вместительной и удобной для эксплуатации. Обратите внимание на количество чаш и их расположение. Кроме того, для верного подбора мойки полезной окажется информация о наличии у нее отверстия для переливания воды и клапана-автомата. Кстати, очень полезным может оказаться возможность установки в мойку измельчитель отходов или отдельный кран, подающий фильтрованную воду.

Учтите свой собственный рост при выборе будущей мойки. Ошибка на этом этапе скажется на последующем использовании этого предмета, причем в худшую сторону. Слишком низкая высота мойки станет причиной неприятных ощущений в спине. Еще одним значимым моментом для установки мойки окажется поступление света в достаточном количестве в то место, где предполагается ее разместить.

К тому же, одним из несомненных достоинств качественной кухонной мойки окажется красивый дизайн, благодаря которому она украсит интерьер кухни и будет радовать своих обладателей. Разнообразные формы этих предметов, предлагаемых сейчас в магазинах, предоставляют возможность купить мойку для кухни из искусственного камня. Вам предложат не только классические квадратные и прямоугольные формы чаш, но и круглые, угловые, полуторачашевые, двойные, и даже кухонные мойки с несколькими (более двух) чашами.

Интересным и оригинальным окажется решение приобрести кухонную мойку, сочетающую в себе чащи разных форм и размеров, будь то, например, сочетание прямоугольной и треугольной чаш или объединение в одной мойке чаши чечевичной формы с круглой. Стоит сказать, что форму мойки задают ее крылья, за счет которых пространство между чашами преобразуется в удобную рабочую зону.