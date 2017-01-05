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Выбор дивана для гостиной
Переглядів Переглядів: 37  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 12:03
Центром любого дома считается гостиная комната. В этой комнате часто собирается всё семейство и встречают гостей по различным поводам. От того, как обставлено помещение, будет зависеть мнение гостей о вкусе и статусе хозяев. Безусловно, главным мебельным аксессуаром гостиной является диван.
Выбрать качественный и надежный диван дело очень непростое, ведь нужно учитывать немало факторов. Перед тем как заказывать новый диван в магазине mirdivanov, нужно определить количество места, которое будет ему отведено. Во время подбора мебели в магазине, лучше всего иметь при себе рулетку, чтобы точно замерить габариты дивана как в собранном, так и в разложенном состоянии. Для стандартных помещений лучшим вариантом считается выбор углового дивана. Для небольшой комнаты наиболее подходящим выбором станет приобретение полукруглого или прямоугольного дивана.
При выборе дивана необходимо учитывать и механизм трансформации, потому как использовать его можно в качестве спального места. На сегодняшний день есть возможность выбрать мебель с различными типами механизма. Наиболее популярными являются модели: книжка, еврокнижка, клик-кляк и аккордеон. Также немаловажным фактором является внутренне наполнение. Для его изготовления применяется поролон или пружинный блок. Использование поролона позволит снизить стоимость изделия, однако, такой диван не прослужит долгое время. Диваны с наполнителем второго типа обеспечат более высокий комфорт и прослужат большой срок, однако и цена будет на порядок выше, чем наполнителя из поролона.
Чтобы новая мебель гармонично вписалась в интерьер необходимо заранее обдумать ее цвет и дизайн. Можно подбирать под цвет обоев или штор, но лучше будет остановиться на нейтральных тонах, таких как кремовый, бежевый или кофейный. Не стоит забывать и об обивочных материалах. Если диван будет использоваться для ночного сна, то оптимальным вариантом обивки станет винил или флок, а в случае использования его в качестве места для сбора гостей подойдет такой материал, как шенилл или жаккард.
Если в вашей семье есть маленькие детишки, которые вечно что-то проливают или рассыпают, или домашние животные, которые всюду оставляют свою шерсть, то стоит присмотреться к диванам со съемными чехлами. Такие чехлы можно постирать или заменить. Если придерживаться этим советам, то приобретение нового дивана станет приятным событием в вашей жизни, а сам диван будет служить много лет.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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