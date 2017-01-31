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Рівненські митники виявили «квіткову аферу» вартістю 22 міль ..
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Рівненські митники виявили «квіткову аферу» вартістю 22 мільйони гривень
Переглядів Переглядів: 104  Обговорень Обговорень: (0) 31-01-2017, 15:25
Плідно для рівненських митників розпочався 2017 рік, адже лише за поточний місяць посадовцям вдалося виявити та задокументувати три резонансних випадки імпорту квітів за підробленими документами на суму понад 22 млн. грн.
За словами в. о. заступника начальника Рівненської митниці ДФС В’ячеслава Михалюка, три підприємства упродовж 2015 року ввозили на митну територію України товар «свіжі рослини та квіти». У ході проведення митних формальностей автоматизованою системою управління ризиками будь-які додаткові форми митного контролю не генерувалися, і митне оформлення товару здійснювалося у звичайному режимі.
У той же час, посадові особи Управління протидії митним правопорушенням направили запити до митних органів Королівства Нідерланди з проханням підтвердити автентичність документів, що подавалися до митного оформлення в Україні.
Інтуїція працівників митниці не підвела, адже згодом виявилося, що закордонні підприємства не експортували товар на адресу українських фірм, а документи, що подавалися для здійснення митного контролю в Україні, за кордоном не видавалися. Крім того, фактична вартість квітів та рослин у Голландії є у кілька разів вищою, ніж було заявлено в Україні.
Завдяки злагодженим діям Рівненських митників з їх голландськими колегами, вдалося розкрити злочинну схему імпорту на митну територію України товару, а також вжито заходів для притягнення винних до відповідальності.
У зв’язку із наявністю ознак кримінальних правопорушень, вчинених посадовими особами підприємств, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, матеріали направлено до правоохоронних органів для проведення перевірки та ухвалення процесуального рішення.

Рівненська митниця ДФС.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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