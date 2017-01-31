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Франчайзинг-ломбард: бизнес
Переглядів Переглядів: 56  Обговорень Обговорень: (0) 31-01-2017, 17:22
Ломбардный бизнес по праву считается одним из самых выгодных. При условии правильного ведения дел, рентабельность кредитного учреждения составляет от 30 дор 40%. Это касается не только таких респектабельных компаний, как http://www.lombardparus.com/. Собственную нишу может найти и новичок. Сегодня востребованы услуги и «универсалов», принимающих в залог самые разнообразные предметы, и узкоспециализированных учреждений (по приему ювелирных изделий, антиквариата, автомобилей и т. п.).
Открытие собственного бизнеса
Одним из выгоднейших вариантов ломбардного бизнеса является франчайзинг-ломбард (см. на сайте http://www.lombardparus.com/franchise/). Работа по «обкатанной» бизнес-схеме позволяет избежать множества «подводных камней», связанных с ведением дел. Да и оформление нового предприятия существенно ускоряется. Однако, это вовсе не означает, что потенциальный франчайзи должен сидеть сложа руки. Прежде чем приобрести франшизу и начать сотрудничество, необходимо основательно потрудиться.
Анализ конкурентности рынка. Практика показывает, что по-настоящему рентабельным ломбардный бизнес является в городах с население от 0,5 млн. человек. Если число жителей меньше, нужно позаботиться о том, чтобы ломбард был расположен в оживленном месте.
Местоположение. Внешний вид помещения должен свидетельствовать о том, что организация по-настоящему солидная. Доступность для посещений, яркая вывеска, эстетичный интерьер — все это способствует привлечению целевой аудитории.
Стартовый капитал. Деньги понадобятся не только для уплаты стартового (паушального) взноса, но и закупку оборудования, предметов мебели, ремонта помещения. Непременными атрибутами ломбарда являются весы высокой точности и реагенты для проверки подлинности золота.
При покупке франшизы необходимо учитывать, что все требования франчайзера нужно неукоснительно выполнять. Но это позволяет упростить решение многих вопросов и избежать многих бизнесовых рисков. Многие франчайзеры оказывают содействие в проведении рекламной кампании, что обеспечивает привлечение целевой аудитории. Франчайзи получает юридические консультации. Головное предприятие берет на себя ведение бухгалтерского учета.
Покупка франшизы – вполне достойный вариант для начала собственного бизнеса. Однако, необходимо взвесить все «за» и «против» именно для вас и убедиться в том, что перспективы действительно выгодные. Взвешенное и правильное решение может дать толчок для успешного дела.
Джерело: provinciyka.rv.ua
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