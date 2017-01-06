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Как быть счастливым человеком
Переглядів Переглядів: 38  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 12:51
С развитием человеческого мира, развиваются и технологии, сейчас во всемирной паутине Интернет имеется обширный объем информации о том, как же «поймать удачу за хвост», в книжных магазинах есть подобная литература mybook.biz.ua . Ярким примером служит легендарный фильм «Секрет» или же книжный вариант «Учебник везения». Попробуем разобраться, как же это работает?
На момент написания данной статьи мне 24 года, я являюсь студентом юридического института и осуществляю практическую деятельность по профессии, что самое удивительное, я еще не повесился, а продолжаю бороться «за свое счастье», надо сказать, весьма успешно. Дело в том, что с учебой у меня не ладилось с первого курса, могу его сравнить лишь с «хождением по кругам ада». С самого начала преподаватели не то, чтобы пугали, скорее, унижали, говоря, что никто из нас не дойдет до выпускных экзаменов, а даже если и дойдет, то не выдержат их… А теперь представьте себе, что это повторялось изо дня в день. Неудивительно, что 70% группы завалили выпускные экзамены, хотите верьте, хотите – нет, но это факт. А теперь давайте вспомним «умные» книжки и фильмы, которые мы смотрели, все они пытаются донести до нас очень важную мысль: «Мы есть то – что мы думаем», «Мы притягиваем то, о чем думаем» «Мысль материальна» и т.д. На протяжении пяти лет всем вселяли мысль, что будет очень трудно, что мы не справимся, так оно и вышло, в свою очередь преподавателям ничего не оставалось, как сделать грустный вид и сослаться на наш непрофессионализм в будущей профессии.
Подводя итог хочу заметить, что ты, Уважаемый читатель, возможно, тоже вспомнил свой «круг ада», именно это и является ошибкой большинства людей, так как мы все очень сильное внимание обращаем на негативные моменты своей жизни, но почему-то не замечаем (или не хотим замечать) позитивные. (Если проснулся – значит уже счастлив).
Джерело: provinciyka.rv.ua
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