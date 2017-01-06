Как выбрать высшее образование?

Получение высшего образования- довольно ответственное дело, которое пугает многих вчерашних школьников и выпускников колледжей. Редко кто сразу знает, кем желает быть точно. Мешают многие факторы: Меняющийся рынок труда, наставления родственников и родителей, друзей. Иногда даже незнание самого себя и усталость от учебы могут быть вполне объяснимыми факторами для того, чтобы сделать нужный перерыв и осмотреться в жизни. Ведь часто бывает такое, что человек выбрал себе специальность, а она или ему не по душе, или, что еще хуже, стала невостребованной. Нередко даже бывало такое, что люди с гуманитарным складом ума становились неплохими инженерами из-за одной любви к этой профессии. Получить высшее образование можно и в иностранных заведениях. Например в Освітаполь.

Ошибки в выборе профессии.

Основной ошибкой в выборе профессии, вероятно, считается погоня за престижем. Многие семьи начинают давить на бывших студентов теми доводами, что экзамен с каждым годом усложняется, труднее поступить и так далее. Это еще и ошибка семьи, ведь при таком давлении вчерашний выпускник теряет уверенность в себе и выбор профессии может затянуться на более долгое время. Также не стоит делать выбор, идя просто за компанию с друзьями. Конечно, в психологии существует эффект толпы, только к учебе это не должно иметь отношения. Нередко бывает так, что друзья затягивают человека с гуманитарным складом ума или тягой к преподаванию в экономическую область, руша тем самым его жизнь. Не стоит поддаваться на моральное давление.

Стоит помнить, что образование сейчас – удовольствие не из дешевых. Будет обидно вдвойне, если потраченные средства не окупятся в будущем хорошей зарплатой и работой по специальности. Многие делают более правильный выбор. Сначала заканчивают колледж, со средним образованием идут на менее престижную работу, осматриваются и разбираются в себе. И только потом, когда уже материальное положение и самосознание достигнут определенного уровня, поступают в университет. Но для этого потребуется определенное мужество, чтобы выдержать критику семьи и друзей, ведь не все поймут такой шаг.

Психологические советы.

Не стоит сразу бросаться с головой в омут знаний. Редко кто сразу после получения среднего образования уверен в том, кем он хочет быть. Неуверенность в профессии – дело нормальное. Можно посетить различные курсы и семинары по тематике, пройти профориентацию и курсы. Это тоже образование, но менее затратное. Так можно посетить курсы по выбранной специальности и понять, тот ли путь выбран. Часто именно после курсов люди меняют решение. Также существуют специальные центры занятости, где организованна подготовка и, при желании, переквалификация специалистов. Можно вполне воспользоваться и этой услугой, если до сих пор нет уверенности в своем выборе.

Главное- никого не слушать и прислушиваться только к самому себе. Никто не может судить о способностях и интеллекте, кроме самого человека. И иногда действительно более разумно подождать, и сделать более правильный выбор, чем с головой бросаться в водоворот ненужных знаний.