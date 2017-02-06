Какие подарки привезти из Австрии?

Австрия – это страна Моцарта, Шуберта, Штрауса, Зигмунда Фрейда. Эта страна подарила миру много талантливых людей. И вот решили отправиться в путешествие по этой стране. Но и родным нужно привезти какой-то сувенир, чтобы они прикоснулись к духу страны. Итак, подбираем сувениры. Кружки с логотипом компании http://rubraslet.ru/cups.html можно найти на кухне практически любой крупной компании!

Любители сладостей наверняка обрадуются конфетам Mozartkugel. Марципановые конфеты не стоит приобретать в аэропорту, лучше отправится за ними на рынок или в гипермаркет.

Горячительный напиток тоже подойдет в качестве сувенира. Местное пиво не очень удобно транспортировать, а вкус местного шнапса оценят не все. Попробуйте привезти шоколадный ликер. Есть три его разновидности: молочно-шоколадный ликер, ликер из белого и, соответственно, черного шоколада. Приобрести товар можно в аэропорту или в обычном магазине.

Украшения Сваровски – это бренд Австрии. Сразу предупредим, что вы не найдете подарок дешевле 100 евро. Сувениры можно приобрести в музее, который располагается в Инсбуке или в фирменных венских магазинах.

Из Австрии можно привезти ароматный кофе. Здесь огромное количество всевозможных сортов этого благородного напитка.

Хотите удивить родственников необычными вкусовыми качествами? Тогда привезите им тыквенное масло. Правда чтобы его купить, придется отправить в сельскую местность на одну из ферм. Вкус у масла действительно необычный!

Порадуйте ваших близких и родных необычными сувенирами из Австрии.