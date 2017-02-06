 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Понад 256 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети област ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за результатами січня отримали на 108,6 мільйона гривень більше, ніж ...


Рівненські митники виявили «квіткову аферу» вартістю 22 міль ..
Плідно для рівненських митників розпочався 2017 рік, адже лише за поточний місяць посадовцям вдалося ...


Місцеві бюджети Рівненщини поповнились на майже 309 мільйон ..
Рівненські підприємці-спрощенці за 2016 рік сплатили 308,5 мільйонів гривень єдиного податку. В порі ...


Визначили переможців конкурсу малих грантів для активістів Р ..
11 проектів стали переможцями Другого конкурсу малих грантів для підтримки впровадження демократични ...


Запрошуємо на 2 курc
Запрошуємо на 2 курс кваліфікованих робітників за спеціальністю право, фінанси, банківська справа та ...


На веб-порталі ДФС запрацювала альтернативна версія для люде ..
«Наразі сервіс працює в тестовому режимі. Важливим для нас є те, що користуватися альтернативною вер ...


Операція «Акциз-2017» триває
Серед найважливіших напрямків роботи податкової міліції є очищення ринку підакцизних товарів від фал ...
 
Понад 256 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети області за січень поточного року
Переглядів Переглядів: 105  Обговорень Обговорень: (0) 6-02-2017, 19:21
Місцеві бюджети Рівненщини, за результатами січня отримали на 108,6 мільйона гривень більше, ніж у 2016 році. А загальна сума надходжень до місцевих скарбниць області склала понад 256 млн.грн податкових платежів, що є результатом співпраці платників податків, фіскальної служби і органів місцевого самоврядування.
«Процеси децентралізації влади передбачають, що громади будуть успішними тоді, коли дбатимуть про роботу бізнесу в правовому полі. Бюджетоформуючим для місцевих громад залишається податок на доходи фізичних осіб, тому важливо, щоб робочі місця були легальними. Враховуючи підвищення мінімальної зарплати, за умови порядності представників бізнесу, процеси легалізації праці додадуть бюджетам додаткові надходження», - зазначає начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • Податок на доходи фізичних осіб поповнив місцеві бюджети області більш як н ...
  • Понад 1 мільярд гривень отримали місцеві бюджети Рівненщини
  • Понад 1 мільярд гривень отримали місцеві бюджети Рівненщини
  • Спільними зусиллями платників податків та органів влади місцеві бюджети Рів ...
  • Доходи місцевих бюджетів Рівненщини склали понад 1,6 мільярда гривень

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Февраль 2017 (10)
    Январь 2017 (24)
    Декабрь 2016 (33)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика