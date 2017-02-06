Понад 256 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети області за січень поточного року

Місцеві бюджети Рівненщини, за результатами січня отримали на 108,6 мільйона гривень більше, ніж у 2016 році. А загальна сума надходжень до місцевих скарбниць області склала понад 256 млн.грн податкових платежів, що є результатом співпраці платників податків, фіскальної служби і органів місцевого самоврядування.

«Процеси децентралізації влади передбачають, що громади будуть успішними тоді, коли дбатимуть про роботу бізнесу в правовому полі. Бюджетоформуючим для місцевих громад залишається податок на доходи фізичних осіб, тому важливо, щоб робочі місця були легальними. Враховуючи підвищення мінімальної зарплати, за умови порядності представників бізнесу, процеси легалізації праці додадуть бюджетам додаткові надходження», - зазначає начальник ГУ ДФС у Рівненській області Дмитро Зайцев.



ГУ ДФС у Рівненській області.