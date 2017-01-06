Бюро нотариальных переводов: какие услуги предоставляет эта организация

Многие организации при оформлении могут запрашивать копии документов, выданных на иностранном языке (например, дипломы ВУЗов или паспорта), переведенные и заверенные у нотариуса. И, согласитесь, очень удобно, что теперь эти услуги можно получить комплексно – в бюро нотариальных переводов. Давайте разберемся, какие же именно услуги можно получить при обращении в бюро переводов киев?



Перевод текста

Сначала документ попадает в руки лингвиста. Опытный специалист способен сделать перевод, даже если документ оформлен одновременно на нескольких иностранных языках.



Нотариальные услуги

Затем переведенные тексты документов необходимо заверить. Под оригиналом и копией с переводом содержания документа в соответствии с порядком оформления обязательно ставится подпись эксперта-лингвиста. Таким образом, подтверждается ответственность за достоверность перевода. Затем свои реквизиты и подпись оставляет нотариус.

Сведения о переводчике и нотариусе в обязательном порядке заносятся в реестр. Только при соблюдении данных требований документ с текстом перевода признается действительным.



Обратите внимание!

Профессиональный перевод текстов выполняют лишь опытные эксперты. Даже если сотрудник отлично владеет иностранным языком, но, при этом, не имеет диплома, к выполнению услуги его не допустят.

Воспроизведение текста по смыслу должно полностью совпадать с оригинальным документом. В любом другом случае перевод будет считаться недостоверным и может быть не принят при оформлении документов.