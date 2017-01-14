Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває

Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2017» в одному з райцентрів області викрито АЗС, на якій здійснювалась роздрібна торгівля ПММ громадянином без необхідних документів дозвільного характеру.

За результатами проведених заходів вилучено 2 тонни дизельного палива орієнтовною вартістю 50 тис. грн. та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації ПММ.

Вилучені ТМЦ, загальною орієнтовною вартістю 110 тис. грн. передані на відповідальне зберігання.

Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства



ГУ ДФС у Рівненській області.