 
Березне • Володимирець • Гоща • Демидiвка • Дубно • Дубровиця • Зарiчне • Здолбунiв • Корець • Костопiль • Млинiв • Острог • Радивилiв • Рiвне • Рокитне • Сарни
 
Останні новини
Головна
Усі новини по областях
Рівненська область
Волинська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Львівська область
Житомирська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Чернівецька область

Внесок Рівненщини в обороноздатність країни
Понад 16 мільйонів гривень – такий внесок в обороноздатність країни зробили жителі Рівненської облас ...


Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках опер ...


Понад 256 мільйонів гривень отримали місцеві бюджети област ..
Місцеві бюджети Рівненщини, за результатами січня отримали на 108,6 мільйона гривень більше, ніж ...


Рівненські митники виявили «квіткову аферу» вартістю 22 міль ..
Плідно для рівненських митників розпочався 2017 рік, адже лише за поточний місяць посадовцям вдалося ...


Місцеві бюджети Рівненщини поповнились на майже 309 мільйон ..
Рівненські підприємці-спрощенці за 2016 рік сплатили 308,5 мільйонів гривень єдиного податку. В порі ...


Визначили переможців конкурсу малих грантів для активістів Р ..
11 проектів стали переможцями Другого конкурсу малих грантів для підтримки впровадження демократични ...


Запрошуємо на 2 курc
Запрошуємо на 2 курс кваліфікованих робітників за спеціальністю право, фінанси, банківська справа та ...
 
Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
Переглядів Переглядів: 63  Обговорень Обговорень: (0) Вчера, 09:14
Співробітниками оперативного управління Головного управління ДФС у Рівненській області в рамках операції «Акциз-2017» в одному з райцентрів області викрито АЗС, на якій здійснювалась роздрібна торгівля ПММ громадянином без необхідних документів дозвільного характеру.
За результатами проведених заходів вилучено 2 тонни дизельного палива орієнтовною вартістю 50 тис. грн. та обладнання, що використовувалось для зберігання та реалізації ПММ.
Вилучені ТМЦ, загальною орієнтовною вартістю 110 тис. грн. передані на відповідальне зберігання.
Проводиться збір та оформлення матеріалів для прийняття рішення згідно вимог чинного законодавства

ГУ ДФС у Рівненській області.
Джерело: provinciyka.rv.ua
Тегі:

Наш сайт рекомендує:

  • У Рівному припинено діяльність чергової незаконної АЗС (фото 1, 2)
  • Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
  • Протидія незаконному обігу підакцизних товарів триває
  • Припинення незаконну діяльність чергової «підпільної» АЗС
  • Викрито чергову підпільну АЗС

    		•   
     
    Новини партнерів
     
    АРХІВ НОВИН
    Февраль 2017 (12)
    Январь 2017 (24)
    Декабрь 2016 (33)
    Ноябрь 2016 (54)
    Октябрь 2016 (45)
    Сентябрь 2016 (30)

     

     

    ГОЛОВНА ЗВ`ЯЗОК РЕКЛАМА RSS
    Студія веб-дизайну "Провінційка"     Наповнення © 2006-2016 рiк. Газета «Провінційка». Всі права на авторські матеріали належать газеті «Провінційка».
    Будь-яке використання матеріалів сайту можливе лише за умови посилання на газету «Провінційка», а при передруку
    в інтернеті - з активним гіперпосиланням на provinciyka.rv.ua. Адреса для листування з редакцією: info@provinciyka.rv.ua
    Яндекс.Метрика